Sara do Ó, CEO grupo Your, explica como esta crise está a transformar os negócios e de que forma acredita que os seus efeitos vão modificar a economia. Acredita que os serviços de outsourcing vão crescer muito e defende que as empresas têm de deitar mãos à obra já, para não perderem tudo.

Como sobrevive uma equipa que presta serviços de gestão numa altura destas?

Há cerca de três semanas, com a pandemia a crescer, adotámos o teletrabalho. Esta adaptação tem sido bem conseguida muito devido às tecnologias (já tínhamos implementado) que nos facilitam o contacto não só entre a equipa, mas também com clientes, o que é fundamental.

Se a proximidade dos clientes já era uma das nossas prioridades, hoje tornou-se o nosso foco. Os nossos clientes são maioritariamente PME que mais do que nunca precisam de apoio nas diferentes áreas, desde a contabilidade, passando pela consultoria fiscal e acabando na segurança e saúde no trabalho, as nossas equipas estão a trabalhar a 200% para apoiar estas empresas.

O que ainda consegue fazer, como se protege e organiza?

As minhas reuniões passaram a ser por videoconferência, sobretudo com as equipas do Grupo Your com quem acabava por reunir menos, na correria do dia-a-dia. Continuamos a trabalhar em novos projetos, novos produtos e novas formas de apoiar as empresas… Mas claramente as prioridades inverteram-se e a minha força é agora necessária noutras frentes: cuidar da tesouraria, do equilíbrio emocional da equipa, do controlo da produtividade e claro da inovação de novos produtos que os nossos clientes vão precisar.

É difícil para uma empresa que deixa de ter atividade, manter os seus postos de trabalho funcionais. Como podem as empresas ultrapassar esta crise sem fechar, reorganizando ou reinventando-se?

Acredito que é quando nos surge uma adversidade que nos reinventamos. Estamos numa altura em que não podemos ficar à espera de soluções. É necessário arregaçar as mangas, realinhar as equipas, redefinir a estratégia, olhar para as competências que temos e criar uma forma de funcionar. Não só para nos ajudar a passar este momento, mas também para prepararmos o regresso à “normalidade”. No Grupo Your, por exemplo, juntámos uma equipa multidisciplinar e criámos uma Linha de Apoio às Empresas, que atende não só os clientes do grupo, como todos os empresários que tenham dúvidas sobre as medidas que estão a ser implementadas ou até mesmo como proceder em caso de se verificar que um colaborador está infetado com o novo coronavírus.

A atual lei do lay-off simplificado tem sido alvo de várias redações no sentido de a melhorar e aproximar da vontade de trabalhadores e empresas. No entanto uma das questões que parece ainda pouco clara para muitos empresários prende-se com a questão da quebra de faturação. Qual é a condição, na redação em vigor, para que as empresas se enquadrem neste regime? Conta a faturação de março ou só de abril?

A lei diz que para aceder ao lay-off simplificado, uma das possíveis condições de acesso é a empresa ter verificado uma quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no período de trinta dias anterior ao pedido, com referência à média mensal dos dois meses anteriores a esse período, ou face ao período homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período. No caso de recorrerem a esta medida ao dia 30 de março, a média de faturação entre o dia 29 de fevereiro e 29 de março de 2020, deve ser comparada com a média da faturação dos meses de janeiro de 2020 a fevereiro de 2020 ou a faturação de 29 de fevereiro a 29 de março de 2019.

Ainda sobre o lay-off. Uma das condições de acesso é a quebra da cadeia de fornecimento. Se na indústria há alguma facilidade em demonstrar essa quebra, como é que se podem enquadrar as empresas de serviços? Ou será que estas empresas poderão ter acesso à mesma solução?

Sim, embora de facto seja mais fácil provar esta situação na indústria, é também possível fazê-lo no caso da prestação de serviços. A mesma situação deve ser comprovada com documentos que o atestem. Por exemplo, no caso de uma empresa que se dedica à organização de eventos, podemos comprovar esta situação com o cancelamento dos eventos que já estivessem adjudicados. Já no caso de empresas que prestam serviços em regime de avenças não é possível enquadrarem-se nesta condição. O que recomendo a todas as empresas é que o façam não só com o acompanhamento do seu contabilista, mas também com os seus advogados. Pois uma situação mal-enquadrada pode ser prejudicial para uma empresa que recorra a este regime.

Não acha que muitos portugueses vão ficar com a ideia que esta medida terá grande parte dos seus recursos consumidos pelas grandes empresas, prejudicando de alguma forma as micro e pequenas empresas?

As medidas que estão a ser decretadas, são na sua maioria, para as empresas de todas as dimensões. A única situação em que considero que as micro, pequenas e médias empresas estão a ser prejudicadas, é na falta de medidas que protejam os sócios, gerentes e administradores. Que em empresas destas dimensões muitas vezes são os únicos trabalhadores, não podendo assim recorrer a apoios como o lay-off…

E claramente as medidas não permitem aos colaboradores uma liquidez imediata…É essa a grande angústia… Qual a data de reembolso dos 70%? Chegará a tempo? Têm as PME almofadas financeiras para suportar esta medida? Vão contrair mais empréstimo? Chegará esse empréstimo a tempo? Porque a SS não entrega diretamente os 70% ao colaborador?

As linhas de crédito e moratórias são boas soluções ou vão piorar a situação da tesouraria das empresas a médio prazo?

No meu ponto de vista, estas são medidas reativas e transitórias que, embora possam vir de facto a penalizar a recuperação das empresas a médio prazo, asseguram de alguma forma a sobrevivência destas neste período de calamidade. É preciso não esquecer que muitas empresas planearam e realizaram investimentos recentes e contraíram financiamentos durante os anos de 2018 e 2019, para fazer face a planos de negócios cujos pressupostos eram positivos e animadores no que se refere ao crescimento da economia em Portugal e na Europa. Os números do fim de 2019 e início de 2020 mostravam isso… Já tínhamos conseguido um grande fôlego… Nesta base, o Estado terá definitivamente que implementar medidas de injeção de liquidez nas empresas, eventualmente a fundo perdido/perdões de dívida em alguns casos, recorrendo a dívida soberana após entendimento com os restantes membros da União Europeia, que tem sido protelado consecutivamente, nomeadamente no que se refere aos denominados coronabonds.

Não lhe parece, pelo contacto que tem com as empresas, que esta crise vai fazer com que daqui a um ano tenhamos um boom no outsourcing e no teletrabalho e grande parte dele se torne definitivo?

A atividade de outsourcing de serviços, não core, já vem em crescendo há alguns anos em Portugal, nomeadamente no que se refere às PME. Concordo que essa realidade poderá vir ainda mais a acentuar-se na fase de recuperação das empresas após esta crise, ficando a cargo das empresas como o Grupo Your o “acolhimento” dos trabalhadores que ficaram sem o seu posto de trabalho nas estruturas internas das empresas. As empresas de outsourcing serão por isso fundamentais no desafio de se evitar uma crise social profunda no caso destes trabalhadores. Para isso, precisarão também elas de apoio e de benefícios específicos por parte do Estado.

Numa altura em que se começava a desvanecer a ideia de Portugal como um país de baixos salários, não teme que voltemos a nivelar a remuneração dos portugueses por baixo e com isso venhamos a atingir novos níveis históricos de consumo e procura interna?

A situação que estamos a viver é única. Nunca tinha havido uma paralisação da economia mundial como esta, por isso é um pouco difícil prever o que vai acontecer. Há diferentes estudos, a nível internacional e nacional, que apontam diferentes expectativas e diferentes tempos de recuperação da atividade económica, mas é para já evidente que o desemprego vai aumentar e o fecho de algumas empresas, caso não sejam tomadas novas medidas mais assertivas e rápidas…

Qual deve ser o papel da banca? Deve continuar a mudar alguma coisa? A título de exemplo, “fechar a torneira” no crédito ao consumo evitando o sobre-endividamento das famílias?

O papel da banca é fundamental como vetor essencial para a recuperação da economia e para a sustentabilidade das famílias. Em primeiro lugar o apoio tem que ser dado às empresas para que estas sim, consigam manter postos de trabalho e auxiliar na sobrevivência financeira dos seus colaboradores e agregados familiares. E neste aspeto, de acordo com o que temos visto através do acompanhamento aos nossos clientes, apesar das várias linhas de crédito existentes de apoio às empresas, verificamos que as mesmas continuam a assentar em pressupostos de análise de risco bastante restritivos e morosos – não adequados a uma situação de contingência. Verificamos também que os plafons disponíveis nos bancos atualmente estão a ser prioritariamente utilizados para o apoio às grandes empresas, penalizando as disponibilidades para o apoio às PME. A reunião do Eurogrupo (de 9 de abril) veio trazer alguma esperança para a solução deste problema, com a disponibilização de 500 mil milhões de euros para empresas europeias (200 mil milhões para as PME). Resta saber quando este dinheiro estará disponível, resta saber quanto deste montante chegará ao tecido empresarial português e à banca nacional. Em conclusão, se a Banca conseguir desempenhar o seu papel de forma eficaz no apoio essencial às entidades empregadoras, poderá evitar o excessivo recurso a créditos ao consumo individual ou, pelo menos, disponibilizar esses créditos a famílias sustentáveis e com capacidade financeira para o cumprimento dos pagamentos inerentes aos mesmos.

Acredita que o período de três meses do atual regime de lay-off é suficiente ou será necessário prolongar por mais tempo?

O período de lay-off terá que ser prolongado caso não consigamos voltar à atividade no espaço de três meses. Mas considero que mais importante do que prolongar o tempo de lay-off, é a urgência de medidas que permitam as empresas voltar à atividade mais fortes do que nunca. No meu ponto de visto este lay-off a longo prazo não permite acautelar a proteção social nem a manutenção dos postos de trabalho.

O Orçamento do Estado para 2020 entrou em vigor na passada quarta-feira, que alterações fiscais destaca?

Nesta fase também valerá a pena refletir sobre as medidas prevista no OE que ficaram completamente descontextualizadas na atual situação de crise pandémica. Além disso, será muito bem-vinda a célere implementação da medida que prevê o acerto de contas para micro ou pequenas empresas, isto é, quando tiverem créditos tributários vencidos e não pagos, podem pagar os impostos devidos apenas pela diferença face a esses créditos.