“Não queria ser pessimista, mas não vejo sinais de mudança na gestão pública”

É, desde o início de março deste ano, presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), entidade independente que tem por missão analisar as contas do Estado, sucedendo no cargo a Teodora Cardoso.

Nazaré Costa Cabral licenciou-se em Direito em 1994 e doutorou-se na área em 2007, na Faculdade de Direito de Lisboa. Em 2015, fez a licenciatura em Economia, na Universidade Nova. Entre 1997 e 2002 e entre 2005 e 2007, desempenhou funções de assessoria jurídica em gabinetes governamentais, nas áreas do Trabalho e da Segurança Social.

Em 2014, teria a sua primeira grande incursão nas Finanças Públicas. Foi escolhida por Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças, para integrar o grupo de trabalho da revisão da Lei de Enquadramento Orçamental.

Esta é a segunda de duas partes da entrevista completa que a presidente do CFP concedeu a Dinheiro Vivo/TSF.

Todo este processo de ajustamento que é necessário não é de alguma forma baralhado ou pervertido com partes de dívida que é incorporada de forma, não digo constante, mas regularmente existem grandes volumes de dinheiro que são assumidos como dívida pública e que acabam por atrasar este ajustamento. Será que só depende do Estado e do governo?

Temos aí uma boa componente da despesa, nomeadamente despesa de capital, que tem correspondido a essas transferências para o setor bancário e até em última análise alguns ativos que se têm adquirido junto do setor empresarial. Todo esse tipo de suporte obviamente que se reflete no défice e por consequência também no desempenho da dívida. Isso são contingências que resultam de um processo de resolução do setor bancário, que se decidiu assumir por razões que têm que ver com o próprio processo difícil – estou a pensar no caso do Novo Banco – que envolveu a CE e em que se entendeu que não havendo ainda condições para que fossem os próprios bancos a assumir essa responsabilidade, porque o fundo de resolução nacional ainda não estava completamente alimentado a partir daquilo que eram as contribuições dos bancos. Um dos princípios fundamentais da união bancária, na qual se insere este pilar da resolução é o bail in [resgate ou apoio com recursos internos], devem ser os próprios bancos a assumir o ónus dos seus próprios processos de resolução e reestruturação. Neste cenário em que o fundo não estava ainda devidamente alimentado pelos banco se entendeu que deveria ser o Estado a assumir essa responsabilidade. É uma situação temporária, desejavelmente, e esperamos que o setor bancário no seu todo consiga também reerguer-se, estabilizar-se, capitalizar-se e que ele próprio tenha todas as condições para depender cada vez menos dos contribuintes.

Será que se acabaram as surpresas para o país no setor financeiro ou se é previsível que os contribuintes continuem a ter de suportar bancos em dificuldades?

Não queria ter de me pronunciar sobre o que pode ter de ser necessário em termo de injeção de capital no Novo Banco ou não. Não me compete fazer esse tipo de avaliação. O que é expectável, e nós fizemos diversos exercícios chamando a atenção para isso mesmo, é que quando o Estado tem de intervir e avançar no imediato com transferências de capital, isso tem reflexo do ponto de vista do défice e da dívida e condiciona todos os esforço e trajetória que está a ser desenhada e concretizada.

As previsões dos vários governos têm geralmente tanto de estimativa como de desejo. Será que a parte do desejo foi posta de lado nestas previsões que são mais pessimistas do que as do CFP?

Não queria estar a fazer esse tipo de apreciação. Como há pouco expliquei invocando alguns números, há ali uma diferente projeção do comportamento da receita que explica, desde logo na comparação da nossa projeção com a que está subjacente ao documento apresentado em Bruxelas, há essa diferença que reside no plano da despesa fiscal. Mas também sabemos que o exercício do governo é ainda preliminar, temos de ver que medidas serão contempladas.

O processo do Brexit tem trazido surpresas quase todos os dias. Com os dados que temos em cima da mesa, que riscos a saída do Reino Unido (RU) da União Europeia pode trazer às nossas contas públicas?

Desde logo riscos que advêm de consequências económicas. Isto tem sido muito referido – há aliás planos de contingência já adotados para prevenir o impacto do Brexit no nosso tecido empresarial em vários setores. Obviamente que teremos aí um pacto que ainda não é quantificável porque depende do tipo de acordo ou não acordo que resulte dali, mas a situação é caótica porque não sabemos sequer qual vai ser o resultado, há uma grande incerteza. O Brexit é um fator de incerteza porque temos uma grande relação história, comercial e económica com o Reino Unido e isso terá um impacto assinalável. E há outros fatores: a componente externa é outra. A incerteza externa que envolve não apenas a questão do Brexit… a escalada de protecionismo é um aspeto muito preocupante, as medidas que têm vindo a ser anunciadas pela administração de Trump também podem ter um efeito negativo nas relações comerciais que Portugal tem, enfim, e toda esta situação europeia que é de grande incerteza. Ainda ontem soubemos que já está a haver uma revisão em baixa da taxa de crescimento de Espanha e esse é um aspeto muito importante e preocupante. Devemos olhar para ele.

Voltando à questão do orçamento e da despesa. Relativamente às gorduras do estado. Há muitos anos que sucessivos governos dizem que estão a fazer muitas poupanças nas chamadas gorduras. O CFP tem informação do governo que lhe permita avaliar se é mesmo assim, se há poupanças importantes em redundâncias, a nível de processos e de recursos humanos?

Temos um problema de alguma insuficiência de informação mas creio que o problema se coloca mais a montante, porque o que temos neste momento um conjunto de insuficiências naquilo que costumo qualificar como quadro da decisão da despesa pública. Em Portugal habituamo-nos a pensar na questão da despesa de trás para a frente. Começamos por dizer que é preciso cortar na gorduras do Estado, que é preciso cortar no desperdício ou, pelo contrário, defender que é preciso aumentar a despesa aqui e ali, aumentar despesa corrente, aumento de salários, investimento público, etc. mas a questão fundamental é esta: não temos um processo que nos permita identificar que despesa pública é necessária fazer. Não temos ferramentas de análise e programação que nos permitam 1) identificar que necessidades e despesa nas várias áreas de política pública é que temos; 2) que objetivos, metas, indicadores utilizar para verificar se os objetivos foram cumpridos; 3) como custear cada atividade subjacente a um determinado programa de despesa e como financiar essa atividade. O que temos é uma visão sem integração, sem consistência. Habituamo-nos a verificar que são tomadas decisões que envolvem despesa pública mas que aparecem de forma errática e inconsistente, não enquadradas por uma estratégia, muitas vezes ao sabor até de pressões mediáticas e da força do momento – que às vezes até podem ser justas. Mas o que acontece é que são decisões não planificadas. E há aqui um aspeto que tem que ver com estes elementos mais infraestruturais do ponto de vista da orçamentação e da reforma da própria administração pública, que ainda está por fazer, e que impede que existam instrumentos de análise, os sistemas de informação na administração pública não estão adequados a essas mudanças que seria necessário implementar, falta uma contabilidade analítica no estado, falta a própria programação orçamental que nunca mais sai do papel, ou seja, falta uma estratégia clara de definição da despesa pública. Dou um exemplo de um setor paradigmático, que é o da saúde. Veja-se o que aconteceu em torno da discussão da nova lei de base da saúde. Perdeu-se muito tempo a discutir se haveríamos ou não abrir a porta às parcerias público-privadas na saúde, isto é, continuar a ter esse mecanismo de provisão de bens e serviços. E na verdade aquilo que era o tal aspeto a montante, num contexto de envelhecimento demográfico que estamos a viver, com a evolução das tecnologias que se fazem sentir no setor da saúde, não há identificação das áreas que estão mais sujeitas a essa pressão, que áreas médicas, onde é que devemos investir mais… mesmo em termos territoriais, portanto começamos sempre pelo fim da questão e aquilo que é discutir as coisas a fundo de uma forma tecnicamente suportada é um debate que está por fazer, na saúde e noutras áreas. Hoje temos um problema, veja-se como por exemplo se gere a regularização de compromissos no setor da saúde. É sempre um processo de urgência porque não está sustentado numa verdadeira identificação e priorização de necessidades. Veja-se esta situação extrema de como se executam contratos-programa entre o ministério da saúde e os hospitais quando ainda não estão formalmente assinados. São exemplos dos problemas graves de gestão e conceção de implementação das políticas públicas que temos no nosso país… não vejo sinais de mudança. Não queria ser demasiadamente pessimista, mas não vejo sinais de mudança.

Depois de ter havido uma compressão durante o programa de ajustamento, agora assistimos a um aumento do número de funcionários, que se pode dizer que é substancial, e também ao aumento das remunerações, que faz parte do programa político deste último governo. Esta tendência que se notou nos últimos anos é sustentável?

Volto ao meu ponto. Temos primeiro de identificar onde é que estão as necessidades de despesa e obviamente que os funcionários públicos têm de ser valorizados, não ponho isso em questão, agora a questão é saber onde estão as ineficiências. Será que todas as áreas precisam exatamente dos mesmos funcionários? Como é que eles podem desempenhar a sua função em termos de maior eficiência? Faltam modelos de gestão, progressão, avaliação que permitam dar uma justificação mais fundada para eventuais progressões e melhorias e de elementar justiça, mas que têm de ser bem fundadas. Aqui existe todo um trabalho que está por fazer há muitos anos. Este ponto que estou a dizer, relativamente ao quadro da despesa pública, não tem que ver com o governo A, B ou C, é um problema que se arrasta há muito tempo no nosso país, é um fator de estagnação, é um estrangulamento que temos e que temos de assumir e de pensar nisso muito seriamente.

E que terá a ver com os ciclos políticos e com o planeamento de cada governo para cada legislatura…

Era importante desligar definitivamente estas questões de ciclos politico-eleitorais.

No mercado laboral há uma tendência de flexibilização, por um lado, e de aumento do salário mínimo, por outro. Que consequências podem daqui vir para a economia e para as contas públicas?

O que verificamos é que o salário mínimo aumentou nos últimos anos e ao contrário do que se poderia temer em determinados setores isso não comprometeu o crescimento do emprego. Nesse aspeto foi positivo mas por outro lado estes aumentos ocorreram no contexto de expansão económica, o que permitiu que os trabalhadores pudessem aproveitar desse bom momento económico. Mas há aqui duas questões que me preocupam e que estão muito para lá da alteração dos regimes com maior ou menor flexibilidade laboral porque neste momento chegou-se a uma situação equilibrada. A mim preocupa-me, em primeiro lugar, o que é que tem impulsionado o crescimento económico e saber exatamente em que áreas houve crescimento de emprego. Há um estudo recente da OCDE, de 2019, que assinalou que aquilo que impulsionou o crescimento económico em Portugal nos últimos anos foi o aumento do emprego ser superior ao da produtividade, e em segundo lugar o facto de o emprego ter crescido em setores de menor produtividade, que também são setores onde os salários são mais baixos. Refere-se o caso da restauração, o setor do turismo, setores que pagam naturalmente pior e isso leva a um efeito que devemos ter consciência dele, que é: não obstante ter havido uma subida do salário mínimo, o salário médio não está a descolar do mínimo, antes pelo contrário, é o salário mínimo que se está a aproximar do médio porque temos no nosso tecido económico uma grande preponderância de setores menos produtivos e que pagam pior. Há esta bicefalia do ponto de vista económico no nosso país. Por um lado aparece já com alguma robustez um setor produtivo, gerador de valor, capaz de pagar mais, e este é que deve ser o nosso objetivo, mas temos ainda uma componente prevalecente que reside e que assenta em setores menos produtivos que pagam pior e isso tem consequências no perfil daquilo que é ainda a nossa economia e daquilo que é a intenção e do que deve ser o objetivo de crescimento económico a longo prazo. Devemos ter a ambição de reforçar a produtividade dos trabalhadores, apostando no reforço das qualificações, ajustando o perfil dos trabalhadores às exigências técnicas que hoje as empresas têm, exigências novas. E temos depois, num plano mais micro, ao nível da própria gestão empresarial, criar mecanismos para que os trabalhadores sejam mais produtivos, porque não é trabalhando mais horas que se aumenta a produtividade. Do ponto de vista da gestão há um conjunto de desafios que as empresas identificam e novos processos produtivos adaptados a estas mudanças tecnológicas que estamos a viver para podermos entrar no século XXI.