Não tem computador? Saiba onde pode pedir ajuda para entregar IRS

Em 2018 já não vai ser possível entregar o IRS em papel, pelo que os cerca de 150 mil contribuintes que no ano passado ainda fizeram esta opção, terão agora de proceder à entrega pela Internet.

Quem não tem computador ou sente maior dificuldade em tratar do IRS desta forma vai poder contar com o apoio dos “pontos de atendimento digital assistido” que a AT vai colocar nas repartições de finanças (a lista das que vão ter este serviço não está ainda disponível).

Estes mesmos pontos de atendimento digital assistido vão também ser criados em várias juntas de freguesia, comprometendo-se a AT a dar formação às pessoas que serão destacadas para ajudar os contribuintes.

Também nos Espaços do Cidadão haverá este tipo de apoio.

Tal como a Deco tem alertado, para beneficiar deste apoio terá de ter uma senha de acesso ao Portal das Finanças mas tenham em conta que não é obrigatório/necessário mostrá-la a quem está a apoiar – porque neste passo é sempre possível e desejável ser o próprio a escrever a sua password.

Este mesmo cuidado deve ser tido quando se pede ajuda a alguém conhecido ou mesmo a familiares. A senha é pessoal e, uma vez na posse de outra pessoa, dá acesso a toda a informação fiscal de quem a cedeu.

Muitas das pessoas que ainda entregaram o IRS em papel no ano passado estarão este ano abrangidas pelo IRS automático, o que facilita a entrega da declaração. Nesta situação, as cautelas que António Ernesto Pinto, da Deco, recomenda sobre a partilha da senha devem ser igualmente observadas.