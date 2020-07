Nasce no Porto um centro de formação a pensar no digital

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) anunciaram nesta sexta-feira, no Porto, um novo centro protocolar de formação profissional orientado para qualificar pessoas e organizações em competências digitais.

O Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais (CESAE Digital) arranca com uma equipa de 200 formadores e prevê acolher cerca 1650 formandos até ao final do ano, 200 dos quais serão adultos desempregados e 450 oriundos de empresas.

No caso das empresas, está previsto um projeto de formação-ação, a decorrer até 2021, que deverá envolver 200 unidades. Por agora, já há 60 candidatas.

Neste momento, estão em curso 10 ações de formação, com 950 horas de duração cada, em diversas áreas profissionais, nas regiões Norte e Centro, dirigidas a profissionais qualificados em tecnologias digitais, indicam as instituições em comunicado.

Ainda este ano, o CESAE Digital vai promover ações de aprendizagem de dupla certificação para jovens, e vai manter a atividade do Centro Qualifica, em parceria com empresas de certificação de adultos, “cumprindo a missão de aumentar os níveis habilitacionais da nossa população ativa”.

Estão também previstos cursos de especialização tecnológicos, ações para a inclusão social e já é assumido que poderão existir outras iniciativas de resposta à atual crise pandémica, da qual é “previsível um aumento do número de desempregados”, lê-se no comunicado.

Aliás, os promotores do novo centro assinalam que “foi das primeiras entidades formadoras a colocar toda a sua oferta formativa em plataformas online durante a fase crítica da pandemia, mantendo uma oferta mista com resultados muito satisfatórios do ponto de vista da procura e da sua realização”.

Os cursos não se limitam às PME. O novo centro também deverá promover ações de formação em organizações de maior dimensão, como câmaras, empresas municipais, unidades hospitalares e empresas industriais.

Segundo Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, “o CESAE Digital tem por missão prosseguir a tarefa iniciada em 1985, data da criação do CESAI – Centro de Formação Profissional em Informática, por entidades anteriores ao serviço da Inovação e do Conhecimento, fruto da visão estratégica dos dirigentes de então da AIPortuense e do Governo, antevendo o enorme potencial que viria a ter a área da Informática”.

O CESAE Digital nasceu no âmbito de um memorando de entendimento, celebrado em 2019 entre o Ministério do Trabalho e a AEP, que transformou o CESAE num Centro Protocolar de Formação Profissional focado nos novos desígnios da transformação digital e da qualificação de pessoas e organizações em competências digitais.