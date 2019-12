Natal. António Costa promete usar folga nas contas para dar mais Saúde a todos

A tradicional mensagem de Natal do primeiro-ministro (PM), António Costa, cingiu-se a um único tema: a Saúde e o Serviço Nacional de Saúde (SNS). E disse que agora há alguma folga para recuperar a capacidade de resposta deste serviço público para todos os portugueses. Um serviço “universal”, enfatizou.

Na mensagem, difundida nesta noite de quarta-feira, o chefe de governo reconheceu que “há problemas” para resolver e prometeu diminuir a “ansiedade daqueles que ainda não têm médico de família, que aguardam numa urgência ou que esperam ser chamados para um exame, uma consulta ou uma cirurgia”.

O primeiro-ministro referiu que “a saúde é um bem essencial e por isso o Serviço Nacional de Saúde – universal, geral e tendencialmente gratuito – constitui uma das maiores conquistas da Democracia, permitindo, ao longo dos últimos 40 anos, prestar assistência a todos os que dela necessitam, sobretudo em momentos de especial fragilidade, e independentemente da respetiva condição económica, estatuto social ou local de residência”.

Logo a seguir, reconheceu que algumas coisas não estão bem e prometeu resolvê-las. Disse que há folga financeira nas contas públicas para isso. Portugal deve chegar a um défice orçamental mínimo e histórico de 0,1% do produto interno bruto (PIB), estando a caminho de um excedente de 0,2% do PIB em 2020.

Segundo o PM, “a gestão orçamental responsável que temos prosseguido permite-nos agora atacar de modo sustentável a crónica suborçamentação e o contínuo endividamento dos serviços de saúde”.

Costa fez eco das queixas das muitas forças políticas, dos atores que trabalham no SNS e dos utentes, de que é preciso responder melhor na entrega deste direito “universal), segundo as suas palavras.

“Sei bem que a saúde é atualmente uma das principais preocupações dos portugueses e que há vários problemas para resolver no SNS. Compreendo bem a ansiedade daqueles que ainda não têm médico de família, que aguardam numa urgência ou que esperam ser chamados para um exame, uma consulta ou uma cirurgia.”

Costa gravou a mensagem numa Unidade de Saúde Familiar

“Os cuidados de saúde primários são a base do SNS e o melhor caminho para atingir a meta de cobertura universal em saúde. Por isso, escolhi dirigir-vos esta mensagem de confiança e compromisso a partir de uma das mais recentes Unidade de Saúde Familiar, para expressar a determinação do Governo em reforçar a capacidade de resposta de proximidade do SNS, para que este seja, cada vez mais, um motivo de orgulho nacional”, disse o primeiro-ministro.

Recordou, no entanto, que o governo não está parado na “aposta”. “Ao longo dos últimos 4 anos recuperámos a dotação orçamental do SNS, admitimos mais 15 mil profissionais e aumentámos o número de consultas e intervenções cirúrgicas realizadas. Mas sabemos bem que não é suficiente e que temos o dever de fazer mais e melhor”.

Prosseguiu a mensagem de Natal com um reconhecimento de trabalho feito pelo seu ministro das Finanças, Mário Centeno, e pela ministra da Saúde, Marta Temido.

“A gestão orçamental responsável que temos prosseguido permite-nos agora atacar de modo sustentável a crónica suborçamentação e o contínuo endividamento dos serviços de saúde”, sublinhando que a proposta de Orçamento do Estado para 2020 “contempla o maior reforço de sempre no orçamento inicial da Saúde e confere maior autonomia aos hospitais para garantir uma responsabilidade na gestão do seu dia-a-dia”.

Costa prometeu ainda “um conjunto de investimentos em infraestruturas e equipamentos de saúde”, “a contratação de mais 8.400 profissionais de saúde – médicos, enfermeiros e outros profissionais -, bem como o pagamento de incentivos para a redução das listas de espera através da realização de mais cirurgias e mais consultas, incluindo ao sábado”.

O PM garantiu que “vamos continuar a alargar a oferta de médico de família, duplicar o ritmo de investimento em cuidados continuados, abrindo mil novas camas, das quais 200 de saúde mental. E vamos, já a partir de 2020, começar a eliminar faseadamente as taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e nos tratamentos prescritos no SNS”.

(atualizado 22h00)