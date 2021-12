Natal contra o desperdício com Bolo Rei dos chefs Justra e Sá Pessoa

Comprava um Bolo Rei com um terço a menos? Saiba que um terço de tudo quanto de compra para consumir vai parar ao lixo. É precisamente para alertar para esta realidade que os chefs Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa se juntam ao movimento Unidos Contra o Desperdício numa campanha de Natal contra os enormes desperdícios potenciados nesta época de festas.

"Na quadra de Natal, dita a tradição ter mesas fartas com doces e pratos típicos desta época, o que provoca inevitavelmente sobras e desperdício", explica o Movimento Unidos Contra o Desperdício, que quebra essa tradição e desafia todos os portugueses a unirem-se em torno desta causa e evitar as sobras das ceias de Natal ou reinventando o seu aproveitamento para que nada acabe no lixo.

"Um Natal Unidos Contra o Desperdício" é o mote da campanha que alerta os portugueses, com o apoio do Centro Colombo e dos dois chefs, que assinam duas receitas de um Bolo Rei muito particular: foi-lhe foi retirado 1/3, simbolizando a quantidade de alimentos que, segundo as estatísticas, vão para o lixo.

No âmbito da campanha, com ampla visibilidade no site são também partilhadas receitas zero desperdício de cada um dos chefs para ajudar os portugueses a reinventar as sobras da ceia de Natal: bolinhos "Fim das Festas", Brás de Aparas de Peru e Empadão de Bacalhau, são as sugestões de Justa Nobre; pelo seu lado, Henrique Sá Pessoa sugere Arroz de Polvo e Roupa Velha.

O Movimento Unidos Contra o Desperdício foi fundado por 10 entidades, congregadas pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, com o objetivo de facilitar o aproveitamento de excedentes, incentivar e facilitar a doação das sobras e promover o consumo responsável. É um movimento cívico e nacional, agregador e educativo, que une a sociedade num combate ativo e positivo ao desperdício alimentar que conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e o apoio do Secretário-Geral das Nações Unidas.

"Combater o desperdício é uma missão que toca a todos. Esta campanha pretende precisamente alertar os portugueses para o desperdício que acontece nestes dias de festa e sensibilizar para que invertam esta situação e aproveitem as sobras para que nada seja desperdiçado", afirma o Coordenador Executivo do Movimento, Francisco Mello e Castro, apelando para que os portugueses se juntem às redes sociais do Movimento e usem #umnatalunidocontraodesperdicio.

Em Portugal, estima-se que cerca de um milhão de toneladas de alimentos continue a ir para o lixo.