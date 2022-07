Natália Nunes: "Famílias devem começar a controlar o dinheiro"

Natália Nunes, coordenadora do gabinete de proteção financeira da associação DECO. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Adelaide Cabral 22 Julho, 2022 • 07:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Qual será o impacto da subida dos juros nas bolsas das famílias?

Tem efeitos positivos e negativos, depende se a família tem créditos ou tem depósitos a prazo, poupanças. Se tiver créditos, neste momento já estão a sentir esse impacto, porque desde fevereiro a Euribor está a subir e quem tem recebido já as atualizações das prestações tem visto precisamente isso - sendo que a maior parte das famílias que tem crédito à habitação tem taxa variável, pelo que significa que irá ter sempre este agravamento. Quanto aos depósitos, até agora temos tido sempre aquela ideia de que ter depósitos a prazo não tem qualquer rendibilidade, que não se ganha dinheiro, que este não está a render rigorosamente nada e, com esta alteração, vem-se alterar a remuneração dos depósitos.

Mas, ao mesmo tempo, temos a inflação, que está em máximos de 1993.

Sim, que "come" essa rendibilidade, é uma faca de dois gumes.

Há quem aponte o conservadorismo financeiro dos portugueses, as poupanças são feitas em depósitos, não investem. Continuam a aconselhar os depósitos como o mais seguro?

É, é o mais seguro. E eu estou muito a pensar na poupança enquanto fundo de emergência ou pé-de-meia, que a família pode perfeitamente ter nestes depósitos, que até convém que sejam mobilizáveis a curto prazo. Agora, pode e deve, se tiver mais poupança, mais dinheiro - nós sabemos que grande parte das famílias não tem, mas quem tem -, deve diversificar, que é a forma de aplicar a sua poupança. Agora, deve fazê-lo de forma informada.

E aquilo que nós verificamos também, é que muitas vezes os consumidores - e não é só por serem conservadores, é também por falta de informação ou até por aconselhamento menos responsável -, acabam por ser levados a fazer investimentos menos responsáveis, menos conscientes, o que acaba por gerar também até alguma desconfiança dos próprios consumidores.

Como é que esta subida de juros vai refletir-se no dia a dia dos portugueses, no seu cabaz de compras?

O dinheiro, de uma forma geral, vai ficar mais caro. E vai sê-lo também para as empresas, o que acaba por ser um dos custos dos próprios produtos, que vai também encarecer, ainda que de forma indireta, o custo de vida. Por outro lado, para os consumidores, a juntar à inflação, que já era um problema, temos agora a subida da Euribor e isto, para aquelas famílias que têm baixos rendimentos ou taxas de esforço elevadas, pode começar a ser um problema.

Não quer dizer, nem estamos aqui com dramatismos a dizer que vão todos entrar em incumprimento. Nada disso. Estamos a dizer é que as famílias devem começar a controlar o dinheiro e ir acompanhando a Euribor e o impacto que isso vai ter no aumento das suas prestações e, consequentemente, no aumento dos seus gastos mensais e naquilo que podem ou não podem comprar. É um exercício que deve ser feito, envolvendo todos os elementos da família, de olharem para aquilo que são os gastos da família, verificarem o que é uma necessidade básica, menos essencial, e o que é que podem reduzir ou eliminar.

dinheirovivo@dinheirovivo.pt