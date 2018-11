Natalidade. Portugal apresenta uma das mais baixas taxas do mundo

Portugal apresenta uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo, integrando um grupo de 91 países onde as mulheres têm menos de dois filhos. Segundo um estudo da Universidade de Washington, as mulheres portuguesas têm em média 1,3 filhos. Na Europa, só o Chipre tem um menor taxa de natalidade.

De acordo com o estudo da revista The Lancet, divulgado pela agência espanhola Efe, Portugal, Espanha e Chipre tem uma taxa de natalidade abaixo da média europeia, que se situa nos 1,6 filhos. Espanha regista uma média de 1,4 e o Chipre de apenas um. Em contraponto, a Niger é o país onde as mulheres têm mais filhos, registando uma média de sete.

“As baixas taxas de natalidade refletem a facilidade de acesso aos serviços de saúde e aos métodos contracetivos, mas também o facto de muitas mulheres decidirem adiar ou renunciar à maternidade para terem mais oportunidades de educação e emprego”, explicou o principal autor do estudo Christopher Murray.

O Níger lidera a lista de natalidade (7,1), seguido do Chade (6,7), Somália (6,1) e Mali (6).