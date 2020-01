NAV vai usar menos 200 quilos de plástico por ano

São mais de 1200 kits com garrafas e chávenas reutilizáveis, distribuídos por todo o país, de Lisboa aos Açores, de Cascais ao Porto, de Faro à Madeira. É com a promessa de acabar com o plástico de utilização única que a NAV começa o ano, mostrando o seu empenho na luta pelo ambiente e envolvendo os funcionários nessa batalha.

Para cumprir o objetivo de eliminar, até ao final deste mês, os copos descartáveis disponibilizados pela NAV junto a máquinas de café e bebedouros, foram distribuídos 1228 kits Eco Box NAV pelos trabalhadores. Que incluem também garrafas de vidro, para substituir as de plástico, promovendo o uso eficiente de recursos, passo determinante “na transição para uma economia circular e sustentável”, explica a empresa.

Com o objetivo de despertar a consciência ambiental nos seus colaboradores, cada kit é composto por uma garrafa de vidro e duas chávenas reutilizáveis, além de uma semente e de um pequeno vaso. “A decisão da NAV foi tomada após um detalhado apuramento dos consumos anuais da empresa, que tornou claro que, e considerando apenas os copos de plástico para água ou café utilizados anualmente, a Eco Box NAV permitirá poupar mais de 200 quilos de plástico por ano.”

A redução da sua pegada ecológica tem sido uma preocupação da empresa de serviços de navegação aérea portuguesa, que desde 2011 já conseguiu reduzir o consumo de água em 26%, de combustível em 11% e de papel em 30%.