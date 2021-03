Navio de 400 metros bloqueia circulação no Canal do Suez. Trabalhos de remoção continuam

Dinheiro Vivo 24 Março, 2021 • 16:06 Partilhar este artigo Facebook

Chama-se Ever Given, está registado no Panamá e há mais de um dia que está a bloquear a passagem no Canal do Suez, no Egipto. Com cerca de 400 metros de dimensão e mais de 200 mil toneladas, o navio encalhado está a dificultar a passagem de outros navios, numa localização por onde passa diariamente cerca de 12% do comércio mundial.

De acordo com a Reuters, o gigante Ever Given está posicionado diagonalmente no canal, que faz a ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Esta é uma das vias principais para o transporte marítimo, já que uma rota alternativa para navios que queiram viajar entre a Ásia e a Europa demora cerca de uma semana.

Com este gigante no caminho haverá pelo menos 30 navios que têm a passagem bloqueada, nota a Reuters, criando um verdadeiro engarrafamento no canal. Para tentar contornar o problema, o Egipto já reabriu o antigo canal para que parte dos navios na fila consiga passar.

Já esta tarde, a GAC, a gestora de portos responsável pelo canal, fez um ponto de situação, retificando que a informação de que o navio teria já sido parcialmente removido não era a mais correta. Através de comunicado, a empresa notou que "a prioridade imediata passa por remover o navio em segurança para que o tráfego marítimo no Canal do Suez possa ser retomado em segurança".

De acordo com os especialistas ouvidos pela BBC, o Ever Given terá sido a maior embarcação a passar pelo Canal do Suez. À BBC, Sal Mercogliano, um historiador focado na atividade marítima, refere que incidentes deste género são raros mas que, neste caso, poderá ter "grandes ramificações no comércio global".

"Se não conseguirem remover este navio, no caso de uma maré alta terão de começar a remover a carga", aponta o mesmo especialista.

Este navio estará encalhado desde as 05:40 desta terça-feira, devido ao mau tempo. A entidade responsável pela gestão do canal estará a ponderar compensações para os navios que possam vir a ser impactados por este bloqueio.