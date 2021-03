© Ahmad HASSAN/AFP

A Autoridade do Canal do Suez confirmou esta segunda-feira que o porta-contentores Ever Given começou a flutuar depois de ter estado totalmente encalhado desde a passada terça-feira bloqueando o tráfego naval.

O Canal do Suez, no Egito, é uma das rotas intercontinentais mais usadas por navios de grande porte.