Navio encalhado no Canal do Suez começou a flutuar

© Ahmad HASSAN/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Março, 2021 • 07:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade do Canal do Suez confirmou esta segunda-feira que o porta-contentores Ever Given começou a flutuar depois de ter estado totalmente encalhado desde a passada terça-feira bloqueando o tráfego naval.

O Canal do Suez, no Egito, é uma das rotas intercontinentais mais usadas por navios de grande porte.

Segundo as autoridades egípcias responsáveis pelo Canal do Suez, as equipas envolvidas na operação conseguiram corrigir a orientação do navio em 80%, tendo afastado a embarcação 102 metros da margem.

O chefe da Autoridade do Canal do Suez, Osama Rabie, disse através da página oficial no Facebook que "a flutuação do navio Ever Given começou a verificar-se depois de manobras de arrasto efetuadas por reboques".

Rabie acrescentou que após a última tentativa durante a madrugada - em que participaram dez rebocadores - foi possível modificar a orientação do navio porta-contentores "em 80% e afastá-lo da margem do canal 102 metros".

Anteriormente só tinha sido possível afastar a embarcação de grande porte quatro metros da margem onde estava encalhada.

De acordo com um comunicado da autoridade que gere o navio "as manobras vão recomeçar quando o nível das águas subir mais dois metros, o ponto mais elevado, por volta das 11:30 (9:30 em Lisboa).

Nessa altura vai ser possível alterar completamente a orientação do navio Ever Given colocando-o em paralelo com a margem, ao lado do ponto onde ficou encalhado depois de ter sido afastado devido a rajadas de vento muito forte, durante uma tempestade de areia.

O porta-contentores de 400 metros de comprimento e com capacidade para 224 mil toneladas de carga tem pavilhão do Panamá e é propriedade da empresa Evergreen, de Taiwan.

A situação provocou um congestionamento da via marítima por onde passa cerca de 10% do comércio mundial.

De acordo com a empresa Leth Agencies, especializada em serviços logísticos, 367 embarcações esperam neste momento a passagem pelo canal.