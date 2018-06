Nazaré: maior onda do mundo ‘invade’ Times Square

Agarre bem a prancha. A praça mais emblemática de Nova Iorque, Times Square, vai desafiá-lo a surfar uma onda com 24,38 metros, idêntica à surfada na Nazaré pelo brasileiro Rodrigo Koxa, durante os próximos 15 dias. Integrada nas comemorações do mês de Portugal nos Estados Unidos da América (EUA), a ação promocional do Turismo de Portugal para o mercado norte-americano foi lançada hoje pelo primeiro-ministro, António Costa.

Esta campanha levada a cabo nos EUA representa um investimento de 240 mil euros. Incluí-se no âmbito da Estratégia Turismo 2027 do Governo, onde o mercado norte-americano é referenciado como estratégico.

Em 2017, este foi um dos mercados que registou um maior volume de crescimento em termo de hóspedes, na ordem dos 35%. “O reforço verificado em termos de ligações aéreas com os Estados Unidos da América tem potenciado também, de forma muito expressiva, um contexto favorável ao aumento de fluxos vindos deste mercado”, justifica o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, citado em comunicado.

Nesta iniciativa, segundo o responsável, pretende-se potenciar não só “as excelentes condições naturais de Portugal para a prática do surf”, como “partilhar uma cultura que está intrinsecamente associada ao mar e a valores como a preservação da natureza, desde a era dos Descobrimentos a esta nova vaga de descobridores agora encarnados em surfistas, profissionais e amadores”.

No lançamento desta campanha, a World Surf League anunciou a transferência da sua sede de França para Portugal. Para Luís Araújo, este anúncio traduz-se num “reconhecimento das condições excecionais de Portugal para a prática da modalidade e de como temos sabido desenvolver competências nesta área”.

A secretária de Estado do Turismo considera que a vinda da sede europeia da World Surf League “mostra que Portugal é o melhor país da Europa para a prática de surf e um destino mundial obrigatório”. “O facto de termos praias com ondas de qualidade mundial em todo o país e de sermos um hub aeroportuário entre a Ásia, África e Américas, foram sem dúvida atributos que pesaram nesta decisão”, acrescenta Ana Mendes Godinho.

Por sua vez, o presidente do Turismo de Portugal constata que assiste-se cada vez mais à procura de experiências de surf por um segmento constituído por pessoas que habitualmente não praticam este desporto, “mas que se sentem atraídas pela prática e procuram experiências de surf nos destinos de férias”. Este segmento “é o maior em termos de volume e é constituído por um leque diversificado de públicos”, afirma, referindo que “é a esse público que queremos chegar com esta ação”.