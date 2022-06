NEC assina aplicação a pensar nos agricultores virados para o futuro

A CropScope já está a ser usada em algumas explorações portuguesas de tomate para indústria © Leonardo Negrão/Global Imagens

Já há "dezenas" de produtores portugueses clientes de uma aplicação de inteligência artificial, específica para a agricultura, com a qual controlam o que se passa no campo, permanecendo sentados ao computador ou ao telemóvel. No futuro, espera-se que seja essa solução a tomar as decisões pelo agricultor, com prioridade para a gestão da água.

Estamos a falar da aplicação designada por CropScope, desenvolvida pela tecnológica NEC, estabelecida em Portugal desde 1995, com sede em Lisboa. A solução vocacionada para a agricultura foi desenvolvida no Japão e permanece em fase piloto nas explorações portuguesas, embora já em comercialização desde 2019.

Os principais clientes têm sido os produtores de tomate para indústria, uma das mais relevantes do país, mas também tem sido usada por quem produz milho, pimento, alho, espargos ou kiwi, revela Ana Duarte, gestora de Desenvolvimento de Negócio AgriTech da NEc Portugal.

A tecnologia em causa permite utilizar dados recolhidos de forma automática e remota, com base em informação meteorológica e em fotos de satélite. Na prática, são necessários sensores colocados no terreno cujos dados são transmitidos e processados em contexto de inteligência artificial.

Um dos usos da CropScope tem sido na gestão da água para rega, facultando ao agricultor dados para poder planeá-la e saber, com a máxima precisão, quando, quanto e durante quanto tempo deve aplicá-la. Embora não seja possível quantificar a poupança assegurada, porque depende do tipo de cultura e das condições atmosféricas, entre outros fatores, Ana Duarte admite que possa oscilar entre 10 e 15%, face a uma cultura gerida sem a aplicação, com base nos reportes dos clientes.

Para João Fernandes, diretor-geral da NEC Portugal, "a vantagem desta aplicação tem duas vertentes: por um lado, reduz o consumo de água e de fertilizantes, com ganhos para a produtividade do agricultor, além de que o profissional não precisa de perder tempo com as visitas ao campo. E daí decorre o outro ganho, relacionado com a adaptação às alterações climáticas, que tornarão o uso da água cada vez mais criterioso".

Neste momento, a equipa de investigadores persegue a melhoria contínua da aplicação, tendo em conta a existência de "n" combinações que é necessário conjugar para ter um histórico de condições atmosféricas (humidade, temperatura, vento), tipo de solo, riscos de doenças ou pragas e tratamentos, ocorrências frequentes em cada época agrícola e, claro, as características e o ciclo da planta.

"São precisos alguns anos para podermos ter o histórico e, depois, criarmos um algoritmo que combine todos os fatores e diga ao agricultor o que fazer em cada situação. É por isso que a aplicação está em evolução constante", explica João Fernandes.

O preço da aplicação também varia consoante a cultura e o tipo de sensores ou sonda que seja necessário utilizar, mas, de um modo geral, Ana Duarte avança que poderá custar acima de 20 a 50 euros por hectare.

Para começar a usar a aplicação - explica - "basta criar uma conta de utilizador e registar os campos a monitorizar, após o que está pronta a utilizar".

A tecnologia de agricultura inteligente, "pelo seu caráter embrionário, representa ainda uma percentagem pouco significativa do volume de negócios atual", mas a gestora espera "o seu forte crescimento no decorrer dos próximos anos".

Na realidade, segundo Ana Duarte, a área central do negócio da NEC divide-se por duas grandes unidades: a de operações de telecomunicações e a do mercado empresarial. Ambas as vertentes procuram responder às infraestruturas para tecnologias de informação e comunicação, com destaque para soluções 5G e de transmissão (ótica e sem fios), que comercializa junto dos operadores que atuam no mercado português, como Altice, NOS e Vodafone.

Além disso, a empresa procura também responder com soluções para a sociedade, em especial, na área da segurança pública e de identificação biométrica, através de impressões digitais ou reconhecimento facial, como é o caso do Cartão do Cidadão ou de identificação criminal. Isto, a par das soluções para melhoria da eficiência do meio urbano (soluções de cidades inteligentes, com tecnologias IoT e Big data) e rural (onde se insere a CropScope).

Para futuro, a equipa de 19 colaboradores, maioritariamente licenciados nas áreas de engenharia que a NEC emprega em Portugal, vai estar focada, na parte agrícola, "na investigação e desenvolvimento de novas funcionalidades da aplicação, no sentido de uma maior redução do consumo da água, bem como de fertilizantes, e assim diminuir custos económicos ao agricultor, e também a sua pegada ambiental", conclui Ana Duarte.