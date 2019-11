Neeleman: “Estou cada vez mais entusiasmado com o futuro da TAP”

“É muito importante para Portugal que sejamos todos bem-sucedidos. A TAP precisa de foco e os seus trabalhadores de paz para continuar a implementar o que tem que ser feito, que é o melhor para TAP. Especulações e outro tipo de manobras em nada ajudam a este extraordinário projeto tão relevante para Portugal.”

É desta forma que David Neeeleman reage hoje às notícias de que estaria de saída da companhia. Em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo, o acionista de referência da companhia aérea portuguesa (que detém, através do consórcio com Humberto Pedrosa, 45% da TAP), garante mesmo estar totalmente comprometido com a empresa, que tem vindo a crescer em aviões, rotas, frequências e passageiros, apesar de ainda não ter chegado ao lucro.

“Hoje, tal como em 2015 (data em que a companhia foi privatizada), quando ninguém acreditava, estou cada vez mais entusiasmado com o futuro da TAP”, sublinha o também dono da Azul. E para provar o compromisso assumido dá o “exemplo mais evidente”: “definimos e concretizámos a estratégia de crescimento para os Estados Unidos da América e hoje, das sete rotas de longo curso, mais rentáveis da TAP, cinco são para os Estados Unidos. Tínhamos duas rotas para a América do Norte, agora temos 11”.

Num extenso comunicado em que sublinha, no seu percurso desde a aquisição da companhia até hoje, a vontade de construir valor e de se manter ao leme da empresa, Neeleman explica ainda que o futuro passa por uma transformação significativa à qual já se deu início e que passa por “continuar a reduzir o peso da sua dívida e a dependência relativamente aos mercados africanos e brasileiros”, renovando integralmente a frota de forma a torná-la mais “competitiva e sustentável num mercado cada vez mais competitivo e no qual desde 2017 fecharam cerca de 92 companhias de aviação”.

E sublinha: “Atualmente a TAP tem acionistas privados totalmente comprometidos com o plano de crescimento que tem vindo a ser implementado. Eu pessoalmente em conjunto com a Azul, empresa que eu controlo, acreditamos no futuro da TAP e detemos hoje direitos equivalentes a mais de 70% dos direitos económicos da TAP.”

Apesar de o governo de António Costa ter renegociado os termos da privatização da companhia, aumentando de cerca de um terço para metade a fatia que está nas mãos do Estado, os 50% da TAP que se mantêm públicos não correspondem a poder executivo. Na realidade, o Estado detém apenas 5% dos direitos económicos da companhia, traduzidos quase apenas na possibilidade de nomear administradores não executivos, incluindo o chairman, hoje Miguel Frasquilho. A decisão e a gestão estão totalmente nas mãos dos privados.