Negociações para Ryanair voar para a Madeira decorrem há um ano

O vice-presidente do Governo da Madeira, Pedro Calado, admitiu hoje que decorrem negociações entre várias entidades há cerca de um ano para introduzir uma terceira companhia na linha aérea da região, a irlandesa Ryanair.

“É verdade que tem havido negociações há cerca de um ano entre o Governo da República, o Governo Regional da Madeira, a própria companhia, a administração [da] Aeroportos de Portugal e o Turismo de Portugal”, disse Pedro Calado, quando questionado pelos jornalistas sobre a existência de contactos com a Ryanair.

Falando na conferência de imprensa para apresentação das conclusões do conselho semanal do executivo madeirense, o responsável salientou que estas várias entidades têm estado num “diálogo profícuo, difícil, por todas as circunstâncias, mas tem decorrido com muito cuidado nos últimos meses”.

Pedro Calado apontou que “nos últimos dois, três meses tem havido um passo mais decisivo”, referindo que elementos do executivo regional têm marcado presença nestas reuniões.

“Mas o Governo Regional não quis revelar o teor dessas reuniões, nem avançar nome da companhia aérea. Não achamos prudente”, disse o governante.

Pedro Calado enfatizou que o processo está “numa fase final negociação” para ver se é possível “trazer uma terceira companhia” a realizar as ligações para a Madeira.

“Estamos numa fase avançada, com muita cautela, não queria estar a entrar nos pormenores”, acrescentou, reforçando que este tipo de negociações são sempre “difíceis, complicadas, de uma forma prudente não queria tornar públicas”

O governante complementou que a região também tem vindo a colocar nas reuniões mantidas “questões e aspetos que quer ver asseguradas”.

“Não devemos de forma prudente estar a avançar nem estar a dialogar sobre condições do mesmo acordo”, vincou Pedro Calado, concluindo que o objetivo é ter o processo concluído até o final do ano.

Sublinhou que a Madeira tem “interesse em assegurar negociação o mais rápido possível”.

A notícia das negociações com a Raynair foi hoje veiculada pelos dois matutinos da Madeira.

Na quarta-feira, a secretária de Estado do Turismo reuniu-se com a Ryanair, em Dublin, para debater “a competitividade” do aeroporto de Faro, nomeadamente com a manutenção da base, bem como alargar a presença da companhia aérea ao Funchal.

Em declarações à Lusa, Ana Mendes Godinho adiantou que o Governo está “a trabalhar para manter a competitividade do aeroporto de Faro, concretamente no inverno, e combater a sazonalidade, trabalhando com todas as companhias aéreas e criando as condições para que os aeroportos de Faro e do Funchal tenham capacidade de facto de manter a competitividade aérea ou até reforçar”, destacou.