Negociador pensa ser ainda possível fazer acordo para a saída do Reino Unido

Um acordo com o Reino Unido, para alcançar uma saída amigável dos britânicos da União Europeia (UE), pode ser “possível esta semana”, disse hoje o negociador da UE no Luxemburgo, Michel Barnier.

“As conversas foram intensas durante o fim de semana e ontem [segunda-feira], e mesmo que seja cada vez mais difícil, para ser franco, ainda é possível um acordo para esta semana”, declarou Barnier quando chegou ao Luxemburgo para informar os Ministros dos Assuntos Europeus sobre esta questão, antes da cimeira europeia de 17 e 18 de outubro.

“Ainda é possível encontrar um acordo. Obviamente, esse acordo deve funcionar para todos, para o Reino Unido e para a UE. Está na hora de transformar as boas intenções num texto legal”, acrescentou Barnier numa breve declaração à imprensa.

Com a data do “Brexit”, a saída do Reino Unido da EU, marcada para 31 de outubro, Bruxelas e Londres decidiram intensificar os contactos depois de uma reunião na quinta-feira passada entre os primeiros-ministros britânico, Boris Johnson, e o irlandês, Leo Varadkar, permitir, segundo disseram, ver “um caminho” até ao consenso.

Johnson disse aos seus ministros neste domingo que “ainda há muito trabalho a fazer” para conseguir um acordo.

Os planos de Johnson para substituir a controversa salvaguarda que visa evitar uma fronteira física na ilha da Irlanda após o “Brexit” – um obstáculo à aprovação de um pacto – foram inicialmente rejeitados por Dublin e Bruxelas, mas deduz-se que foi possível fazer concessões que promovam o consenso.

A UE insistiu com o Governo britânico que qualquer alternativa para substituir essa salvaguarda deve ser “legalmente operacional” e atingir os mesmos objetivos: não construir uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, para manter a cooperação entre o norte e o sul da ilha e a integridade do mercado único.