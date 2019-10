LVMH está em conversações para comprar a Tiffany & Co

O grupo de artigos de luxo francês LVMH, que detém marcas com Louis Vuitton, Dior e Sephora, quer comprar a Tiffany & Co, empresa norte-americana de joalharia. A concretizar-se o negócio, seria uma das maiores aquisições de sempre da LVMH, segundo a agência Bloomberg, que cita uma fonte conhecedora do processo.

A Tiffany terá sido abordada no início do mês com esta proposta, revela a mesma fonte, mas nada garante que as conversações resultam num acordo e que a compra da célebre marca norte-americana aos franceses se venha a concretizar.

A acontecer, o grupo cotado na bolsa de Paris expandiria o seu negócio de joalharia e aumentaria a sua exposição ao mercado norte-americano, o seu segundo maior a seguir ao asiático.

A empresa americana registou vendas de verca de 4 mil milhões de euros no ano passado, e emprega 14 mil pessoas.

Fundada em 1837, a sua loja na 5ª Avenida, em Nova Iorque, foi popularizada pelo romance Breakfast at Tiffany’s de Truman Capote, em 1958, que seria adaptado ao cinema em 1961, num filme protagonizado por Audrey Hepburn.

Em 2011 a LVMH comprou a joalheira italiana Bulgari por 5,2 mil milhões de dólares, cerca de 4,7 mil milhões de euros ao câmbio atual.