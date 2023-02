Negócios estão em alta no setor do calçado mas o regresso às feiras continua lento

© EPA/DIEGO AZUBEL

O ano de 2022 foi o melhor de sempre da fileira do calçado cujas exportações cresceram 22,2% para 2347 milhões de euros, mas a chegada de um novo calendário fica marcada pela apreensão geral do setor com o abrandamento da procura. A Micam, a maior feira de calçado que este domingo arranca em Itália, servirá para testar o mercado. Portugal estará representado por 33 empresas, um terço das que, antes da pandemia, eram presença habitual em Milão, mas a própria feira não voltou ainda aos números pré-covid.

A Nobrand e a Lemon Jelly são algumas das ausentes, embora por razões diferentes. A primeira considera que a Micam já não é o meio mais apropriado para chegar aos seus clientes, a segunda apostou numa estratégia diferente, abriu um showroom temporário, no centro de Milão, no qual está a dar a conhecer a sua nova coleção num ambiente mais exclusivo, ao mesmo tempo que celebra os 10 anos da marca, que se deu a conhecer, precisamente, na edição de março de 2013 da Micam.

Caminhos alternativos

"As feiras são importantes, não há outro caminho. Aliás, são mais importantes agora do que nunca, porque vivemos dois anos atípicos, em termos de negócio, com uma enorme procura, mas as coisas vão, seguramente, estabilizar agora", diz José Pinto, responsável da Lemon Jelly. O showroom temporário está a funcionar já há cerca de um mês e vai prolongar-se por outro, de modo a tirar partido do circuito da Semana da Moda de Milão, cujos desfiles masculinos aconteceram em janeiro e os femininos decorrem entre 21 e 27 de fevereiro. "Permite-nos chegar a um determinado tipo de clientela, média-alta, que não vai às feiras", acrescenta.

Já o grupo Pedreira, que detém a Nobrand, entre outras marcas, direcionou os seus investimentos para visitas diretas aos clientes. "O negócio em si e o retalho mudou, o nosso tipo de cliente também. Privilegia o contacto direto e conseguimos assim atingir melhores resultados", garante Sérgio Cunha. Sobre as perspetivas para 2023, admite-se "muito apreensivo". E, por isso, a falta de mão-de-obra, apontada por muitos como um constrangimento, não preocupa o empresário de Felgueiras. Só mesmo a falta de encomendas: "Não é que o primeiro trimestre vá ser mau, a minha preocupação são os nove meses que se seguem", frisa.

Peso do setor

O porta-voz da APICCAPS, a associação do calçado, diz que o setor continua com "níveis elevados de produção, encomendas e negócios", mas que começou a ser sentida uma "pequena inversão" no final de 2022, já esperada face ao abrandamento económico internacional. A guerra não ajuda. "O nosso mercado de referência é o centro e norte da Europa e, depois do verão, a prioridade dos consumidores foi para o aquecimento das casas", defende Paulo Gonçalves.



Só a Alemanha, França e Países Baixos representam 56% das exportações de sapatos portugueses, número que sobe para os 66% se lhe juntarmos a Dinamarca, a Suécia e a Bélgica.

Como referido, 2022 foi o melhor ano de sempre para a indústria, que ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos dois mil milhões. Foram 76 milhões de pares no valor de 2009 milhões de euros, um aumento homólogo de 10,5% em quantidade e de 20,2% em valor. Na comparação com o período pré-pandemia, o acréscimo é de 13,8%, mas 2018 e 2019 foram já anos de abrandamento. A melhor prestação internacional até agora eram os 1956 milhões de 2017, marca ultrapassada em 2,73%.

Promoção em força

Sobre a participação diminuta de empresas portuguesas na Micam, Paulo Gonçalves fala num setor "cada vez mais maduro", que já não tem nas feiras o seu instrumento único de promoção, tendo hoje investimentos cada vez mais alargados em marketing digital ou no acesso a plataformas online.

Dos 10 milhões de euros que o setor terá, este ano, para ações de promoção externa, com o apoio do Compete, 55% são para a presença em feiras, 31% para promoção e prospeção e 14% para imagem e comunicação. São 40 as ações previstas em feiras internacionais, envolvendo cerca de uma centena de empresas. "São eventos absolutamente fundamentais para chegar a novos clientes, mas as próprias feiras ainda estão a recuperar."

Micam reconhece conjuntura negativa

A 95.ª edição da Micam arranca com 988 marcas, das quais 451 são expositores estrangeiros. Números ainda longe dos valores pré-pandemia, quando a maior e mais relevante feira de calçado do mundo recebia 1400 empresas e mais de 44 mil visitantes profissionais.



Giovanna Ceolini, presidente da Micam Milano, reconhece que o regresso aos números pré-covid está a ser lento, mas lembra que "conjunturas negativas como a que estamos a atravessar, não podem ser absorvidas rapidamente" e, sobretudo, que muitas empresas estão também a ter de lidar com o aumento dos custos das matérias-primas e dos combustíveis, logo, dos transportes.

A dirigente admite que a pandemia "imprimiu uma forte aceleração em termos de digitalização", sem que tal signifique que as feiras deixem de ter sentido. "O nosso setor necessita sempre de contacto pessoal, pelo que o evento presencial continua a ser indispensável. Uma componente digital pode certamente ser acrescentada, mas o contacto humano é essencial para a concretização de oportunidades de negócio", refere.



Giovanna Ceolini não tem dúvidas que a Micam continuará a ser sempre "o teste decisivo do mercado", de captação de tendências, ainda para mais nesta "fase crucial" em que é preciso "apoiar a recuperação económica do calçado e restaurar a produtividade a níveis pré-pandémicos".

A jornalista viajou para Milão a convite da APICCAPS