Negócios Estrangeiros oferecem 212,24 euros para técnico superior em Islamabad

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva © Pedro Santos/Lusa

Dinheiro Vivo 22 Novembro, 2021

O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a recrutar funcionários para os Serviços Periféricos Externos (SPE). São 102 as vagas disponíveis, para embaixadas, postos consulares, missões e representações. Os salários são muito diferenciados: um técnico superior na embaixada de Portugal em Islamabad, capital do Afeganistão, terá uma remuneração bruta mensal de 212,24 euros, já um assistente técnico na NATO vai ganhar 2.048,64 euros brutos.

A notícia é avançada pelo Eco, que refere existirem várias ofertas abaixo do salário mínimo nacional. Em Lima, capital do Peru, o assistente técnico irá ganhar 633 euros brutos. Ao jornal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) explicou que se trata de tabelas salariais definidas por lei.

"O vencimento base indicado em cada aviso corresponde à posição remuneratória de entrada por carreira e país, como consta dos decretos regulamentares nº 3/2013, de 8 de maio, que aprova as tabelas remuneratórias dos trabalhadores recrutados para exercer funções nos serviços periféricos externos (SPE) do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e nº 1/2017, de 27 de fevereiro, que fixa as remunerações dos trabalhadores recrutados para exercer funções nos SPE do MNE no Panamá, no Cazaquistão e na Guiné Equatorial", justificou o MNE, acrescentando que os valores em causa "refletem, ainda, as atualizações decorrentes dos aumentos decretados para a função pública, bem como, quando aplicável, o respeito pela norma imperativa de ordem pública local que fixe um salário mínimo nacional".

A negociação para a revisão das tabelas remuneratórias dos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros com o respetivo sindicato foi adiada, devido ao chumbo do Orçamento do Estado para 2022.