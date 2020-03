Negócios nos serviços aumentam 3,1% em janeiro

O volume de negócios nos serviços aumentou 3,1% em janeiro, face ao mesmo mês do ano anterior, acima do aumento de 2,1% em dezembro, informa hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O instituto explica que o crescimento do índice agregado “foi particularmente influenciado” pelo desempenho da secção de transportes e armazenagem, originado pelo crescimento de 8,7% em janeiro (mais do que o aumento de 4,8% no mês precedente).

O segundo contributo mais significativo para o resultado do índice total foi da secção de comércio por grosso, comércio e reparação de veículos e motociclos, com um aumento homólogo de 1,1%, quando em dezembro tinha aumentado 0,5%.

“Destaque-se ainda a secção de atividades de informação e de comunicação (…) derivado de uma variação homóloga de 7,4% (8,8% em dezembro)”, adianta o INE.

Em janeiro, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário apresentaram aumentos homólogos de 1,3%, 3,9% e 1,2%, respetivamente (contra mais 0,8% e 3,4% e menos 0,2% em dezembro, pela mesma ordem).