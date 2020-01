Nelson de Souza. “António Saraiva reagiu negativamente a críticas e eu entendo”

Nelson de Souza, ministro do Planeamento, considera que o debate sobre o TGV vai ter de acontecer, mas ainda é cedo. E que os empresários precisam de saber organizar-se melhor para acederem a fundos europeus. Lamenta o impasse provocado pela Finlândia na discussão sobre o próximo orçamento da União Europeia, o que, na sua opinião, fará atrasar bastante o arranque do próximo quadro de fundos comunitários em toda a Europa. Terceira de três partes da entrevista ao ministro.

Recentemente regressou a polémica sobre a qualidade dos gestores portugueses e dos empresários. Houve muita celeuma relativamente a isso. São os gestores portugueses que têm pouca qualidade ou é falta de cultura da organização desses responsáveis?

Eu diria que uma das facetas das insuficiências de gestão é também a falta de organização. De organização interna das empresas e, sobretudo, de falta de organização em rede. Hoje em dia é impensável uma pessoa viver sozinha. Há pessoas que tentam viver sozinhas, mas acho que é uma vida incompleta. Todos nós precisamos de redes. Redes de amigos, redes familiares, redes de contactos, redes telefónicas. Não há empresa nenhuma que viva hoje sozinha. A organização e a gestão faz-se dentro da empresa e com as outras empresas e organizações. Tem de se fazer rede com os clientes, com fornecedores, com universidades, tem de estar no mundo. E com tudo isto é que se ganha mais vantagem competitiva, ganha-se mais informação, ganha-se forma de estar no mercado. A ausência disto é fruto de insuficiências de gestão, em que não há abertura ao mundo, não há uma perspetiva…

Mas quanto mais expostos e em rede, mais os negócios ficam suscetíveis à cópia, por exemplo. O que pensa disso.

Quem tem medo de ser copiado não vai a lado nenhum. Quem tem como paradigma ou como proteção para o seu sucesso esconder as coisas, não vai ter grande sucesso neste mundo, não é? O que eu digo é que é preciso ter rede, e se não tiver numa rede fica muito desprotegido neste mundo. É-o assim sob o ponto de vista de sociedade e é assim também sob o ponto de vista da economia. E é a esta insuficiência de gestão às quais se juntam as insuficiências tradicionais. Este ponto é um ponto que caiu num consenso generalizado em tudo o que são pessoas que pensam a nossa economia. Não é só um problema português. A questão das insuficiências de gestão nos tecidos das PME é uma questão internacional, da Europa. É um problema reconhecido e existem programas para isto. O Portugal 2020 tem um programa que chama-se Formação-Ação que, por sinal, até é protagonizado pelas organizações empresariais. É um projeto onde as confederações empresariais, nomeadamente a CIP, estão envolvidas. O presidente da CIP, António Saraiva, foi um dos que reagiu negativamente a esse comentário e eu entendo. Enfim, ele é um dos grandes promotores e defensores da ideia de formação.

Outro grande tema de atualidade é o das negociações do orçamento da União Europeia, que tem feito correr muita tinta. O Conselho Europeu de dezembro foi bastante inconclusivo sobre o rumo que a coisa vai levar. Agora, imagino que o senhor ministro tenha falado com os seus pares, com os finlandeses, com todos os outros países, com a Comissão Europeia, e idem em relação ao primeiro-ministro, que também terá feito muitos contactos. Em que ponto é que estamos? Está confiante que o próximo orçamento pode manter o nível de financiamento atribuível a Portugal ou isto ainda tem que ser muito negociado?

Naturalmente cumpre-nos a nós, governo português, defender, em primeiro lugar, os interesses do nosso país. E é isso que temos feito, e é isso que queremos fazer. Também o primeiro-ministro, o governo, que lida com esta matéria, acaba por estar preocupado com o futuro da Europa. A Europa tem este bom hábito de discutir o seu orçamento em vez de ser numa base anual, fá-lo para um período de sete anos. E é um bom hábito porque dá-lhe uma perspetiva a longo prazo. Sete anos hoje em dia é de facto longo prazo.

Pode-se desenhar políticas.

Pode-se desenhar políticas e é um momento de grandes decisões até porque obriga mesmo a pensar políticas para sete anos. Por exemplo, aqui os fundos estruturais são das poucas políticas que nos diversos estados membros da União Europeia têm um prazo definido de sete anos, têm suas regras, necessitam de programas, planeamento, orçamentos, controlos, avaliações. É uma política estruturada, uma política avaliada, uma política controlada. Enfim, tem os seus defeitos como todos os outros, mas não se pode dizer que não seja uma coisa planeada.

A proposta finlandesa faria mal à Europa?

Aquilo que se passou foi, a Comissão Europeia fez o seu trabalho inicial. Foi em maio de 2018, já lá vai um ano e meio, daqui a pouco dois anos. Portanto, apresentou a primeira proposta e apresentou o orçamento tendo já em conta a saída do Reino Unido. Naquela altura pensava-se que seria daí a uns meses, não foi, mas fez a sua proposta. É uma proposta conservadora, uma proposta de 1,11% do rendimento nacional bruto (RNB) da Europa. Tinha cortes e também a PAC era penalizada. E tinha uma incorporação de novas prioridades, numa altura de grande fluxo de migrantes, de novas tecnologias, de segurança nas fronteiras também. Nós, em maio, 15 dias depois da Comissão, tomámos uma posição e dissemos que éramos contrários àquela proposta.

Era conservadora…

Conservadora, pouco generosa, não estava à altura da ambição da Europa. Nós dissemos basicamente o seguinte: temos aqui um problema. O Reino Unido vai sair e é um contribuinte importante, mas nós temos maior ambição para Europa porque temos questões de segurança, temos de integrar mais gente e isso custa dinheiro… Temos desafios tecnológicos e queremos manter a Europa à altura desses desafios tecnológicos, mas não devemos abandonar aquilo que era o coração da construção da União Europeia, que era a política da coesão e a política agrícola comum… E este orçamento faria, estava a fazer a introdução de novas prioridades à custa da coesão da política agrícola comum. E como, tal, para nós, isto não era admissível. E mais, com a coesão da política agrícola comum, era os rostos visíveis, era a face para a ligação dos cidadãos. A maior parte dos cidadãos na Europa só conhece a Europa pelos fundos estruturais e pela política agrícola comum. O resto é muito complicado para eles. Não sabem… Bruxelas é algo que está muito distante e isto não faz sentido até porque isto também tem muita importância económica na Europa porque são os grandes instrumentos de estímulo económico que a Europa tem. A coesão é um grande instrumento de estímulo económico real porque este dinheiro, os 400 mil milhões de euros que, por exemplo, neste período, a Europa gasta em coesão… Isto, naturalmente, é muito bom para quem recebe, mas também é bom para o conjunto da Europa. Porque investem, depois vendem equipamentos para aqui, vendem serviços para aqui… Portanto isto anima a Europa toda. O grande instrumento de política económica que isto tem e que tem servido, de facto, como um grande instrumento de estímulo económico real.

Mas acha que há uma fação da Europa que não está interessada na Europa como mercado único, no fundo. Um mercado mais Europeu, mais harmonizado. Os nacionalismos estão a bloquear a política da coesão?

Isso é que me leva ao início da minha conversa. A Europa construiu-se à volta dessa visão, que é uma visão de win-win, é uma visão de políticas onde todos pudessem ganhar alguma coisa. E essa visão está-se a perder com os egoísmos, com os nacionalismos, com os populismos e não estará sozinha.

E a Finlândia não está sozinha.

Não, não, não, e nós aquilo que verificamos é que existe um crescendo e um radicalismo que cada vez mais polariza blocos aqui á volta desta questão. E que se perde ao mesmo tempo a emergência de líderes com uma visão um bocado para além do curto prazo e que sempre construíram a Europa a partir destes grandes momentos E nós aquilo que percebemos como simples cidadãos também, mas embora com acesso a mais alguma informação, e mais algumas fontes, e é essa um bocado a preocupação que temos nestes momentos.

Como é que se reúnem condições para superar este bloqueio?

Neste momento temos, ao mesmo tempo, um problema de calendário. Nós devíamos ter uma decisão sobre este quadro financeiro plurianual no primeiro trimestre de 2020 deste ano para termos um calendário igual ao do último quadro. O último quadro já arrancou atrasado, portanto, para não estarmos mais atrasados do que no último quadro, devíamos ter uma decisão já neste primeiro trimestre. Mas o que temos é uma situação em que a presidência finlandesa a única coisa que fez foi ainda agravar e polarizar mais e afastar mais as posições, sem qualquer debate. Neste momento aquilo que o conselho decidiu foi pedir ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para se reunir bilateralmente com os estados membros no sentido de promover aproximações. Ele há-de avaliar se vai convocar ou não esse conselho europeu.

Quem são os aliados de Portugal?

Eu não queria antecipar isso porque é muito importante neste momento não voltarmos a recompor grupos…

Mas é assim que muitos assuntos são decididos na Europa.

É verdade. As coisas fazem-se assim. Nós temos aqui questões claras aqui do nosso lado, chegamos a propor uma solução aqui de compromisso. A Comissão propôs 1,11%, a presidência finlandesa propôs 1,07%. Portanto, menos. Nós achámos que devia ser 1,16%, sendo que o Parlamento Europeu tinha proposto 1,3 %.

Quanto custa chegar aos vossos 1,16%?

Só para ter assim uma ideia, cada 0,1% disso custa à volta de 100 mil milhões de euros. Portanto, 100 mil milhões de euros cada 0,1%. 102 mil milhões. Portanto a nossa proposta representaria cerca de 50 mil milhões de euros. Que isso, dividido por todos também não…

Na questão do orçamento e nessa nova aritmética que acabou de fazer, será que não custa mais porque agora há menos um contribuinte?

Mas já tem em conta isso. Nós achámos que isso já permitiria aliviar os cortes e sanar os cortes na coesão e resolver as questões essenciais. Quando estamos a propor estes aumentos, temos a consciência que também temos que estar disponíveis para ou aceitar aumentos de recursos próprios ou das contribuições. Temos também outras questões que para nós são relevantes. Uma delas é a questão da taxa de cofinanciamento. Isto é, que percentagem do investimento e que Bruxelas nos pagaria. Grosso modo, para as regiões menos desenvolvidas, eles proponham reduzir a taxa deles de 85. Agora é 85, nós pagamos 15, para as regiões menos desenvolvidas… Eles propõem reduzir os 85 para 70, o que quer dizer que a nossa contribuição nacional passaria para o dobro, o que é um esforço maior do orçamento de estado. E não vemos razão, isso não é uma questão de orçamento para eles, que é mesma coisa. Nem é mais dinheiro para eles.

Ainda vão ter que negociar, mas há a possibilidade de estes 85% do cofinanciamento serem alterados? De ser menos?

Sim, há uma proposta, da própria Comissão, de passar de 85% para 70%. Há países que estão no nosso lado. A negociação tal como está feita… Aquilo começou em maio de 2018, nós em junho de 2018 começaram as negociações dos aspetos regulamentares e foram sendo discutidas com a Comissão e no âmbito do conselho, e sobre o princípio de que se podia discutir, mas que nada ficava decidido até tudo estar decidido. Aquilo é uma espécie de limbo que se vai discutindo mas que algumas coisas vão sendo acordadas. Menos algumas coisas que são consideradas estratégias que é questão do dinheiro e são algumas destas questões que ficam entre parênteses para decidir no fim.

Gostava de voltar ao Portugal 2030. O nosso próximo quadro pode atrasar?

Dependemos do calendário de Bruxelas, portanto, sem decisões em não entra em vigor de certeza absoluta o 2030. Nós já temos a trabalhar informalmente com os serviços em Bruxelas naquilo que nos é possível, discutindo alguns aspetos preparatórios. Estamos a preparar aquilo que designamos um período de transição suave entre os dois quadros, caso não haja condições para que o novo quadro entre em vigor a 1 de janeiro de 2021 – praticamente não vai ser possível. Podemos estar a falar de um atraso de um ano, pelo menos.

Portanto vai haver um atraso maior no arranque do próximo quadro português.

Décalage vai haver, de certeza.