Nelson de Souza. Quadro 2020 com 11 mil milhões de euros aprovados

O valor de investimentos aprovados em Portugal no atual quadro comunitário de fundos europeus alcançou os 11 mil milhões de euros, com a execução dos programas a atingir 60%, informou esta sexta-feira o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

Segundo o ministro, o nível aplicado com suporte nos fundos da União Europeia, constitui “uma carteira que inclui investimentos de mais de mil milhões de euros em investigação e desenvolvimento”, abrangendo “muitas empresas médias”, com novos processos e produtos “quase todos eles orientados para a exportação”. E acontece apesar de ter sido fixada “uma agenda de critérios de seletividade para apoiar as empresas” que tem sido alvo de queixas.

Mas, segundo o governante agora responsável pela negociação dos fundos estruturais e de coesão para 2030, “a carteira de projetos aprovados é a melhor prova de que as empresas portuguesas aderiram de forma muito substantiva a esta agenda de seletividade”.

Com 4,2 mil milhões de euros programados, mas ainda por executar, o ministro considerou que o investimento reunido – também aliado a financiamento bancário e, nalguns casos, capitais próprios – oferece “trunfos para reclamar a necessidade de continuarmos a dispor de novos fundos estruturais para continuar a apoiar estas ideias, porventura com maior exigência, mas porventura também com maior ambição”.

Sem acordo europeu ainda quanto ao próximo plurianual de fundos, Nelson de Souza considerou que a Europa “corre o risco de não vir a ter [o quadro] operacional num período que adivinhamos não ser propriamente de tempos fáceis”, aludindo ao facto de algumas economias europeias, como a alemã, estarem em dinâmica de recuo.

“É absolutamente essencial que a Europa decida rápido, sem egoísmo, e de acordo com as suas ambições”, defendeu o governante, acolhendo as novas prioridades da Comissão de Ursula von der Leyen – combate às alterações climáticas e transição digital, de resto, na agenda e orgânica deste novo governo. Segundo o ministro, são importantes novas prioridades, mas a União não deve abdicar do seu “coração”. Ou seja, apoiar a convergência entre as diferentes realidades económicas europeias.