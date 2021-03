Nem em 2023 o turismo recupera para os níveis pré-pandemia

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Foi um dos setores mais dinâmicos na recuperação da economia pós-troika, mas a pandemia de covid-19 atirou-o para situação de debilidade profunda da qual ainda vai demorar a sair.

O Banco de Portugal (BdP) está muito pessimista para a recuperação do setor do turismo que vai levar mais tempo a voltar aos níveis pré-pandemia do que o resto da economia. Se as exportações, no seu conjunto, deverão crescer neste ano 13,7% (caíram 18,6% em 2020) e continuar a trajetória nos próximos anos, o turismo nem por isso.

"Esta evolução reflete a dissipação mais lenta dos impactos diretos da pandemia nas exportações de turismo, que começam a ganhar dinamismo apenas a partir de meados de 2021", refere o BdP no boletim económico divulgado ontem, lembrando "o peso significativo desta componente, o quarto mais elevado na área do euro em 2019".

A má notícia vem logo a seguir no documento: "No final do horizonte de projeção, as exportações de turismo encontram-se ainda ligeiramente abaixo das de 2019", concluindo que "a experiência da pandemia sugere a possibilidade de uma redução das viagens de negócios nos próximos anos, o que penaliza a evolução dos setores exportadores de serviços."

Já as exportações de bens deverão crescer uns expressivos 15,1% em 2021 - ultrapassando as de 2019 - e aumentam 4,9% e 3,2% em 2022 e 2023, compensando em parte o enfraquecimento dos restantes agregados do produto interno bruto (PIB), que vão crescer, mas com menos fulgor.

O consumo privado tem um dos maiores cortes face a dezembro, vai crescer metade do previsto anteriormente. No boletim de dezembro, o BdP apontava para uma expansão de 3,9%, agora fica-se pelos 2%.

O consumo público ia avançar 4,9%, agora não deverá ultrapassar os 3,7%. O investimento (FBCF) já não vai crescer 4,4% neste ano, mas antes 3,6%, prevê o banco central, liderado por Mário Centeno.

Uma recuperação desigual

A economia começará a dar sinais de melhoria já em meados deste ano e mesmo a queda no primeiro trimestre será menos cavada do que no primeiro confinamento geral, na primavera de 2020.

"A deterioração da situação sanitária no início de 2021 e consequente agravamento das medidas de contenção deverão conduzir a uma queda não esperada da atividade no primeiro trimestre do ano", apontam os economistas do Banco de Portugal, convictos de que "essa queda deverá ser inferior à observada no primeiro trimestre de 2020".

Para explicar este recuo menos severo da atividade, o banco central nacional avança algumas hipóteses. "A maior resiliência da atividade reflete o processo de aprendizagem das famílias e das empresas, um enquadramento internacional menos sincronizado e mais favorável, e a manutenção da ação decisiva das políticas monetárias, orçamentais e prudenciais", indica.

Mas mesmo com o confinamento geral o crescimento previsto para este ano manteve-se face ao esperado em dezembro. "As projeções para 2021 e 2023 mantiveram-se inalteradas, havendo uma revisão em alta de 0,7 pontos percentuais em 2022", aponta o BdP. Assim, neste ano, o PIB deverá avançar 3,9%, no próximo 5,2% e, em 2023, 2,4%, crescendo acima da média do euro.

"A atividade deverá recuperar de forma robusta com o levantamento progressivo das medidas de contenção e com a disseminação das vacinas, desacelerando no final do horizonte de projeção", indica o banco central liderado por Mário Centeno.

Por setores, a atividade industrial que tem resistido melhor ao impacto vai ter uma recuperação mais rápida, já "os serviços e, em particular, as atividades ligadas ao turismo, cultura e entretenimento será mais gradual", antecipa.