Nenhum banco satisfaz expectativas de supervisão sobre riscos climáticos - BCE

A sede do Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt

Nenhum banco satisfaz as expectativas de supervisão na gestão dos riscos climáticos, disse o vice-presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Frank Elderson.

Falando numa conferência sobre riscos climáticos para os bancos, Elderson afirmou que "quase todos os bancos desenvolveram planos e muitos começaram a melhorar progressivamente as suas práticas".

Mas, acrescentou, "nenhum banco sob a nossa supervisão satisfaz todas as nossas expectativas".

"Todos os bancos têm bastantes ângulos mortos e podem já estar expostos a riscos materiais do clima", disse Elderson.

Todos têm ainda um longo caminho a percorrer para satisfazer as expectativas de supervisão que o BCE lhes fixou e todos os bancos têm muito a recuperar porque os riscos climáticos que assumem irão influenciar os seus requisitos de supervisão.

No entanto, a inércia que alguns bancos têm demonstrado até agora em questões relacionadas com o clima serve como um claro sinal de alarme para as autoridades de supervisão, de acordo com Elderson.