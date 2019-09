Netflix ou Apple. Que investimento foi mais lucrativo em 10 anos

O exercício é simples e bem lucrativo e é feito pela CNBC. Quem tivesse investido 1000 dólares na Apple ou na Netflix há uma década, em setembro de 2019 estaria muito melhor do que em 2009, especialmente investindo na Netflix. A rainha do streaming dava os primeiros passos no negócio nesse ano – o negócio, esse, tinha começado em 1999 com aluguer de DVD. Um investimento de 1000 euros na Netflix daria, assim, quase 47.400 euros em setembro de 2019. O retorno total, calcula a CNBC, seria de 4.640% o valor inicial.

Já no caso da Apple, quem investisse 1000 euros na empresa californiana em 2009, teria hoje 10.400 euros, um retorno total de 940%. Na altura já havia iPhone (o 3GS), mas não era o smartphone o produto que mais receitas dava à Apple, eram sim os portáteis. Também ainda não havia iPad – só foi lançado em janeiro de 2010.

Em comparação, um investimento 1000 dólares no indíce S&P 500 teria tido um retorno total de quase 255% no mesmo período. Embora as ações da Netflix e da Apple tenham-se saído bem ao longo dos anos, é certo que qualquer ação individual pode ter um desempenho acima ou abaixo do esperado e, claro, como se costuma dizer, os ganhos passados não significam ganhos futuros.

Apesar de ambos os investimentos terem sido muito proveitosos para quem ‘arriscou’ em 2009, a diferença entre ambos é significativa e chega a mais de 37.000 euros. A Apple já era uma empresa de sucesso e estabelecida na altura, com mais de 10 anos de sucessos contínuos onde já se incluía a linha de Macs, o iPod e até o iPhone (ainda nos primeiros anos de vida). A Netflix tinha ainda todo um mundo de sucesso para desbravar e descobrir.

As duas empresas estão agora no mesmo tipo de mercado, com a Apple a lançar oficialmente a semana passada o serviço Apple TV +, que estará disponível em novembro em mais de 100 países e custará 4,99 dólares por mês (um valor bem mais baixo do que o da Netflix, que tem um catálogo várias vezes maior – a Apple lança para já só 9 conteúdos, todos originais). Os mercados parecem ter gostado do que ouviram no evento da Apple de onde também saíram os novos iPhone 11 já que a empresa valorizou a semana passada.