Netflix vai ter um bar no Cais do Sodré para assinalar estreia de The Witcher

A Netflix vai abrir um bar temático no Cais do Sodré, em Lisboa, para celebrar a estreia da série The Witcher. Segundo a TimeOut, a plataforma de streaming promete uma “experiência imersiva”.

A série – um misto de O Senhor dos Anéis com A Guerra dos Tronos – chega à Netflix na sexta-feira e o bar vai estar aberto de 21 de dezembro a 2 de janeiro, entre as 20:00 e as 02:00.

“O The Witcher Bar irá transportar os convidados para outro mundo através de um Potion Bar e um bardo inspirados pela série, e uma equipa vestida a rigor que fará as honras da casa, assim como truques de magia, jogos de mesa e até leitura de contos”, refere a nota de imprensa, citada pela TimeOut.