“Networking, a arte de fechar negócios sem vender” chega às bancas

O livro “Networking, a arte de fechar negócios sem vender”, do autor português Ricardo Anselmo e editado pela Idioteque, chega no próximo dia 21 às livrarias.

Naquela que é a terceira obra do autor dá-se uma explicação sobre “toda a teoria, estratégia e técnicas fundamentais para o trabalho de networking e nos negócios por referência”, incluindo conselhos sobre como “exponenciar uma rede de contactos e de negócios”.

Ricardo Anselmo é diretor executivo do BNI Portugal e no Brasil, bem como consultor, coach e formador em marketing Relacional, com palestras realizadas em três continentes, enumera a editora.

“O BNI é a maior organização de networking por referência no mundo, contando com mais de 260 mil membros, em mais de nove mil grupos em todo o mundo, e gerando mais de 14,2 biliões de dólares”, acrescenta a Idioteque em comunicado.