Sabe quem é o jogador mais caro do mundo?

Quem é o jogador mais caro do mundo somando todas as transferências da carreira? Claro que é Neymar porque o Paris Saint-Germain gastou inacreditáveis 222 milhões de euros na sua contratação ao Barcelona, o que eleva as verbas gastas no total da carreira do brasileiro, transferido antes do Santos para a Catalunha, a 286,52 milhões de euros. Mas, tendo em conta os valores acumulados, há algumas surpresas no top 10.

A começar logo pelo segundo da lista: Romelu Lukaku. Embora a sua transferência do Everton para o Manchester United por 85 milhões de euros tenha sido apenas a 14ª mais cara de sempre, o ponta-de-lança belga protagonizou também a 17ª, ao assinar pelo Inter, vindo de Old Trafford, por 80 milhões. Tudo somado, incluindo a passagem do Anderlecht para o Everton, chega a 228,28 milhões de euros.

O terceiro é Cristiano Ronaldo, que já fez movimentar 222,46 milhões (a quantia que Neymar movimentou numa só negociação) entre Juventus, Real Madrid, Manchester United e o português Sporting, que, no entanto, recebeu meros 14,21 milhões desse bolo.

Seguem-se Kylian Mbappé, Eden Kazard, Alvaro Morata, Philippe Coutinho, Ousmane Dembelé e Antoine Griezmann, do quarto ao nono lugares.

Finalmente, o 10º da lista também envolve dinheiro em cofres portugueses: Di María foi do Rosario Central para o Benfica por 8,15 milhões, do Benfica para o Real Madrid por 23,29, do Real Madrid para o Manchester United por 75,6 e, por 64, do Manchester United para o Paris Saint-Germain, o clube que inicia e acaba este texto, ou não estivéssemos a falar de grandes gastadores.