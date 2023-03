Nicole Jansen: "A saúde será um importante motor para a inovação"

Nicole Jansen, team manager Insights & Innovation na Innova Market Insights. © D.R.

Qual das tendências apresentadas pensa que terá o maior impacto a médio e longo prazo? De que forma?

É um pouco difícil dizer qual terá o maior impacto, porque dependerá da categoria e do país e regiões. Mas se tivesse de apostar, seria o redefinir o valor, porque os consumidores farão escolhas baseadas nos seus próprios valores e crenças, e se um produto não os mostrar, o consumidor encontrará esse valor noutro produto. Esta tendência é também um pouco abrangente e entra em tendências adicionais como a nutrição baseada em plantas, nutrição acessível, etc. Trata-se realmente do que é importante para o indivíduo.

Estamos a assistir a uma transformação completa dos hábitos alimentares dos consumidores? O que conduzirá a uma transformação do setor agroalimentar?

Provavelmente não lhe chamaria uma transformação completa dos hábitos alimentares, mas podemos ver como os consumidores têm uma voz mais forte no que querem comer e também escolhem os seus produtos com base nos seus próprios valores e crenças. Devido à pandemia, a saúde será um importante motor para a inovação. Além disso, a sustentabilidade está no topo da mente dos consumidores. A questão já não é se um produto tem ou não uma reivindicação de sustentabilidade, mas sim qual o produto que tem, e se isso está de acordo com as necessidades do consumidor.

Será que mudanças como o enfoque na agricultura biológica e ingredientes alternativos serão suficientes para alimentar simultaneamente a população mundial e assegurar a sustentabilidade do planeta?

Na minha opinião muito pessoal eu diria que não, porque orgânico não significa automaticamente sustentável, especialmente no que diz respeito à alimentação do mundo. Depende também muito da forma como se define sustentabilidade. O bem-estar dos animais faz parte dela, e pode definitivamente consegui-lo através de métodos de agricultura biológica. Do que podemos ver no Innova é que os novos sistemas agrícolas como a agricultura regenerativa e a agricultura vertical estão a ganhar terreno. O consumidor quer ter mais informação e mais transparência, e por isso também começa a ficar curioso sobre a saúde do solo e outros tópicos relacionados com a agricultura. No futuro espero uma combinação de diferentes sistemas agrícolas, combinando agricultura biológica com convencional e vertical, etc., porque é o que o consumidor vai exigir e o que teremos de fazer devido à escassez de recursos.