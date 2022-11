Níveis de eficiência energética da Exponor em 2022 superiores aos últimos cinco anos

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Novembro, 2022 • 12:25

A Exponor informou que 2022 foi o ano de consolidação do esforço na implementação de mais eficiência energética registado por esta feira nos últimos cinco anos, tendo atingido valores recorde quanto aos contributos para reduzir a pegada ecológica.

Além disso, em comunicado, a feira internacional do Porto refere que recebeu e promoveu, este ano, um total de 51 eventos, juntando mais de 2.000 expositores e de 300 mil visitantes. "2022 foi um ano de regresso aos resultados positivos, invertendo-se assim as consequências que a pandemia teve na organização, bem como em toda a indústria das Feiras e Eventos", sublinha a empresa em comunicado.

Por outro lado, realça a transição "praticamente integral da iluminação do recinto para Led", além de uma "utilização mais criteriosa dos equipamentos de alto consumo", o que permite à Exponor registar uma queda de 72% das despesas de eletricidade, face aos consumos de 2017.

No que toca às despesas em água, que ​​​​​​​seguem a mesma tendência, registou-se um consumo inferior em 36% relativamente a 2017, o que é explicado pela implementação de melhorias nas infraestruturas, bem como pela manutenção proativa dos equipamentos, conclui.

Para 2023, a Exponor prevê a realização de mais de 30 grandes eventos, entre os quais se destacam a EMAF e o regresso do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Espera-se que os números alcançados este ano sejam superados.

"Este ano foi fortemente marcado pela nossa ambição em consolidar números que nos eram habituais. Acreditamos que em 2023 teremos condições para reinventar alguns dos nossos formatos de feiras setoriais, para as tornarmos mais atrativas e atuais, em linha com as tendências da indústria. Queremos continuar a dar palco e voz aos novos talentos e às marcas nacionais emergentes nos mais diversos setores, a promover boas práticas relacionadas com a Sustentabilidade e com a Inovação, e a cumprir com novas metas que possibilitem o nosso crescimento e dos nossos parceiros", refere, citado no comunicado, o diretor-geral da Exponor, Diogo Barbosa.