Nobel da Economia atribuído pelo estudo do papel da banca em crises financeiras

Nobel da Economia atribuído a Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig

O Prémio Nobel da Economia foi atribuído esta segunda-feira a Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig por "pesquisas sobre bancos e crises financeiras", anunciou a Real Academia Sueca de Ciências.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig "for research on banks and financial crises."#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj - The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022

"As suas descobertas melhoraram a forma como a sociedade lida com as crises financeiras", destacou a Real Academia Sueca de Ciências, referindo que os laureados deste ano "melhoraram significativamente a nossa compreensão do papel dos bancos na economia, principalmente durante as crises financeiras".

As análises de Ben S. Bernanke (The Brookings Institution, de Washington D.C) - foi presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed) entre 2006 e 2014 -, Douglas W. Diamond (Universidade de Chicago) e Philip H. Dybvig (Universidade de Washington em St. Louis) "foram de grande importância prática na regulação dos mercados financeiros e no tratamento de crises financeiras", refere ainda a academia sueca.

Este é o último dos Prémios Nobel a ser conhecido, após o anúncio na semana passada dos vencedores nas categorias de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz, e será entregue, tal como os outros, no dia 10 de dezembro.

