Nobel da Economia para estudos que aprofundam conhecimento da banca

A investigação sobre o papel dos sistemas bancários nas crises valeu a Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig o prémio em memória de Alfred Nobel, criado em 1968 pelo banco central Sueco. Os galardoados em ciências económicas deste ano "melhoraram significativamente a compreensão do papel dos bancos na economia, em particular durante crises financeiras. Uma descoberta importante na sua investigação é a razão por que evitar o colapso de bancos é vital", justifica a Real Academia Sueca.

"Ben Bernanke, que seria de 2006 a 2014 presidente da Fed, o banco central americano, teve antes uma carreira académica distinta, onde se dedicou a estudar sobretudo a Grande Depressão dos anos 1930, o maior falhanço bancário da história. Nessas análise ele mostrou que a falta de solidez dos bancos era, não apenas uma consequência da crise, mas também um fator potenciador do agravamento do colapso", explica João César das Neves, professor da Católica-Lisbon.

Os outros dois galardoados, Douglas Diamond e Philip Dybvig, explica ainda César das Neves, "além de analisarem a justificação, necessidade e natureza dos bancos, apresentaram em 1983 um modelo de "corrida aos bancos" que se torou uma referência na literatura na compreensão dessas crises".

A investigação desenvolvida por Bernanke, da The Brookings Institution, de Diamond, da University of Chicago, e Dybvig, da Universidade de Washington, St. Louis, permitiram "um aprofundamento da compreensão do sistema bancário, foram preciosos para ajudar a lidar com as crises financeiras mais recentes, tornando-as muito menos dramáticas, apesar de as dimensões envolvidas serem muito maiores", sublinha o professor da Católica-Lisbon.

A investigação de Ben Bernanke foi importante para gerir a crise financeira internacional. "Quando em 2008 surgiu a crise do subprime, que se espalhou por todo o mundo na crise financeira global, o facto de o presidente da Fed ser então o maior especialista vivo na Grande Depressão foi especialmente valioso", acrescenta César das Neves.