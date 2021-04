Nobel da Economia Robert Mundell, pai intelectual do euro, morreu em Itália

Robert Mundell © MIKE CLARKE / AFP

Meios de comunicação social italianos noticiaram hoje que Mundell morreu no domingo na sua casa, na cidade de Santa Colomba, no município de Monteriggioni, na província de Siena.

Professor emérito da Universidade de Chicago e da Universidade de Columbia em Nova Iorque, iniciou a teoria das áreas monetárias ótimas em 1961, demonstrando como, na presença de preços rígidos, a mobilidade da mão-de-obra pode ser considerada um substituto para a flexibilidade cambial.

As teorias desenvolvidas por Mundell nos anos 60 estimularam a investigação sobre áreas monetárias e formam a base teórica do conceito da União Económica e Monetária da União Europeia, e da moeda única, o euro.

Mundell recebeu o Prémio Nobel da Economia em 1999 pela sua "análise da política monetária e fiscal sob diferentes sistemas cambiais, e por uma análise ótima das zonas cambiais", segundo a justificação dada pela Academia na altura, que considerou que tinha lançado "as bases da teoria que domina as considerações práticas das políticas monetárias e fiscais nas economias abertas".

Robert A. Mundell nasceu no Canadá em 1932, e estudou na Universidade da Columbia Britânica e na Universidade de Washington, para passar depois para a London School of Economics na capital britânica.

Em 1956 obteve o doutoramento no prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) com uma tese sobre movimentos internacionais de capitais, e desde 1974 é professor no departamento de economia da Universidade de Columbia em Nova Iorque.

Durante as suas análises, alertou em várias ocasiões para os riscos de abandonar a zona euro e salientou que "o euro é um enorme sucesso".