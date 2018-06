Nokia quer lugar de destaque em Portugal

“Sabemos que será uma longa jornada, mas estamos em condições de reclamar de volta para a Nokia um lugar no mercado português como um dos principais smartphone players”, afirmou ao Dinheiro Vivo Pekka Rantala, vice-presidente executivo e responsável de marketing da HMD, a startup que trouxe de volta a Nokia.

A marca finlandesa, que regressou às vendas em Portugal no primeiro trimestre de 2017, alcançou uma quota de mercado de 10% no quarto trimestre, num ano em que se venderam 3,5 milhões de telemóveis no total.

“Espero muito do mercado português. Os portugueses também compram produtos caros, não apenas os mais baratos” – prosseguiu Pekka Rantala à margem do lançamento mundial, na terça-feira, 29, em Moscovo (Rússia), da renovada gama de smartphones com preços abaixo dos 189 euros (o Nokia 5.1, o mais caro, o 3.1 que custará 139, e o 2.1 por 100 euros – o primeiro e o último à venda em julho e o outro já a partir deste mês).

Em Portugal, os mais vendidos são o Nokia 3 e o 6, e no segmento de feature phones – os modelos básicos que representam 20% do total do mercado de telemóveis em Portugal – destaca-se o 3310.

Estatuto de ‘unicórnio’

“Vamos continuar a procurar mais financiamento. A HMD precisa de mais dinheiro para criar novos produtos. Eu preciso de dinheiro para mais campanhas de marketing. E, acima de tudo, queremos aumentar a nossa distribuição em muitos mercados. Por isso, precisamos de mais investimento.” O vice-presidente executivo da HMD manifestou-se ainda “surpreendido” por a startup ter alcançado o estatuto de ‘unicórnio’ (ao ultrapassar o valor de mercado de mil milhões de dólares) em apenas 18 meses. “Para ser honesto, foi uma surpresa para mim. Este não é o nosso objetivo, o nosso objetivo é trazer de volta para os consumidores a marca de telemóveis Nokia.”

“Nós temos um modelo para todos os tipos de consumidor”, reforçou durante o evento Florian Seiche, CEO da HMD. Ao Dinheiro Vivo, Juho Sarvikas, o responsável de produto, disse terem capacidade para lançar novos produtos. “Acreditamos que somos capazes de reagir ao mercado em pouco tempo”, isto depois do “casamento” com a Google – usando palavras de Pekka –, que trouxe o Android para a Nokia e lhe abriu portas aos serviços da gigante tecnológica.

Quanto ao futuro, Juho Sarvikas admite que a Nokia está atenta às oportunidades de lançar produtos que não sejam telemóveis – tablets ou laptops, por exemplo. “Acho saudável pensar nisso. Nós nunca sabemos para onde o mercado vai. É como se fosse um organismo vivo. Apesar dos estudos que fazemos nesta área, nunca estamos seguros. Mas não temos nada para anunciar, estamos muito satisfeitos com o leque de smartphones e feature phones que temos.”

– O jornalista viajou para Moscovo a convite da Nokia.