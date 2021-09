Nomad Homes planeia entrar em Portugal após captar mais de 17 milhões de euros

Porto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Nomad Homes concluiu uma ronda de financiamento Série A no valor de 20 milhões de dólares (mais de 17 milhões de euros), cujo objetivo é alavancar a expansão da proptech norte-americana para a Europa, Médio Oriente e África (região EMEA). A curto prazo a Nomad Homes entrará em Portugal e Espanha.

Em comunicado, a startup tecnológica com foco no imobiliário realça que a ronda de investimento foi liderada pela 01 Advisors e pela The Spruce House Partnership, que permitirá evoluir na região EMEA.

"A Nomad Homes opera em Paris e no Dubai e irá usar o novo financiamento para acelerar a sua expansão em toda a região EMEA, especificamente no sul da Europa, incluindo Portugal e Espanha", lê-se.

"A Nomad Homes desenvolveu uma plataforma incrível que está a moldar o futuro do mercado imobiliário na região EMEA", sublinha Dick Costolo, managing partner da 01 Advisors. E adianta que o investimento da 01 Advisors na proptech ocorre porque a sua "equipa está a construir é o acréscimo da liquidez do mercado e a simplificação da experiência do consumidor", incluindo a área de imobiliário.

"Temos vindo a investir em empresas transformadoras semelhantes nos EUA e estamos entusiasmados com a parceria com estes fundadores e com toda a equipa à medida que fazem a sua expansão", acrescenta Costolo.

O negócio da Nomad Homes passa por combinar tecnologia com especialistas locais em serviço ao cliente para proporcionar aos compradores a confiança necessária para comprarem a sua melhor casa, resultando no processo de compra de casa mais simples e personalizado, desde a pesquisa até ao financiamento e assinatura do contrato.

De acordo com a startup, há oportunidades de negócio na região EMEA que vão ser exploradas. "A compra e a venda de imóveis residenciais são especialmente difíceis em toda a região EMEA, onde não existem Serviços de Listagem Múltipla. Apesar dos imóveis representarem mais de 20 biliões de dólares na região, o mercado ainda está repleto de listagens falsas e duplicadas e sem informação de preço para se perceber o verdadeiro valor de uma casa".

A aposta da Nomad Homes passa por simplificar o processo de compra de uma casa, que "permanece offline e sem agentes do lado da compra, deixando os potenciais compradores sem representação ou apoio no que provavelmente será o maior ativo financeiro do consumidor", lê-se no comunicado.

A CEO da Nomad, Helen Chen, esclarece: "Estabelecemos a missão de simplificar a decisão pessoal e financeira mais importante da sua vida. Acreditamos que a combinação de tecnologia e uma experiência do consumidor personalizada capacita os nossos clientes para a compra da sua casa com extrema confiança. Grande parte desta confiança vem do MLS [Serviços de Listagem Múltipla] que a Nomad está a criar, que proporciona aos compradores de imóveis os dados e a transparência para tomarem essa decisão de forma consciente e segura.

Para cumprir o objetivo, a proptech contará com a The Spruce House Partnership, que também liderou a ronda de financiamento. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Nomad Homes. Vimos, em primeira mão, a oportunidade de digitalizar outras grandes indústrias offline e acreditamos que existe a mesma oportunidade no setor imobiliário residencial".