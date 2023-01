Nomes dos novos secretários de Estado já foram oficialmente divulgados

João Galamba vai tomar posse como ministro das Infraestruturas © André Rolo / Global Imagens

Já são oficialmente conhecidos os nomes dos novos secretários de Estado, que tomam posse esta quarta-feira.

Assim, o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS, Hugo Pires vai ser secretário de Estado do Ambiente e a economista Ana Cláudia Gouveia secretária de Estado da Energia e do Clima, lê-se na página da Presidência da República na Internet.

As pastas do Ambiente, da Energia e Clima foram até agora acumuladas por João Galamba, que vai ser empossado no cargo de ministro das Infraestruturas, substituindo Pedro Nuno Santos.

Hugo Pires, natural de Coimbra, de 43 anos, é licenciado em arquitetura pela Universidade Lusíada do Porto, foi vereador na Câmara Municipal de Braga entre 2009 e 2013, tendo os pelouros do Urbanismo, Reabilitação Urbana, Proteção Civil e Juventude. É deputado do PS desde 2015 e no parlamento foi coordenador do grupo de trabalho que aprovou a Lei de Bases da Habitação. Desde 2019 as funções de vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.

Já Ana Claudia Gouveia é natural da Figueira da Foz, tem 40 anos e é doutorada em economia pela Nova School of Business and Economics, onde concluiu os seus estudos em 2015. Desde o final de 2019 que era assessora económica no gabinete do primeiro-ministro.

Foi economista do Banco de Portugal entre 2004 e 2008 nas áreas das contas nacionais financeiras e das contas externas e, até 2014, exerceu funções no Banco Central Europeu, primeiro na área das Estatísticas Monetárias e Financeiras e, depois, na Divisão de Instituições e Fora Europeus.

O substituo de Alexandra Reis

O economista Pedro Sousa Rodrigues, assessor do Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), vai substituir Alexandra Reis como secretário de Estado do Tesouro.

Pedro Sousa Rodrigues é natural do Porto, tem 48 anos, é mestre em ciências empresariais e possui uma especialização em Finanças pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Desde março do ano passado que era assessor do Conselho de Administração da AICEP.

Agricultura

A atual diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Alves, vai ser nomeada secretária de Estado da Agricultura, substituindo nestas funções Rui Martinho.

De acordo com fonte oficial do Governo, Rui Martinho abandona as funções de secretário de Estado da Agricultura por motivos de saúde.

Carla Alves Pereira, natural de Bragança, tem 52 anos e é licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

É diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte desde dezembro de 2018, tendo sido antes, a partir de 2007, diretora do Parque Biológico de Vinhais. Carla Alves faz parte do quadro técnico da Câmara Municipal de Vinhais desde 2000.