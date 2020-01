Norfin investe 200 milhões em habitação e escritórios em Alvalade

O terreno equivale a oito campos de futebol e já foi a “casa” do Sporting. Agora, pela mão da Norfin, a área onde um dia existiu o antigo Estádio de Alvalade vai passar a ser um empreendimento imobiliário, com casas, escritórios e lojas.

A Norfin, gestora de investimentos imobiliários, comprou o projeto Metropolis à Multi Corporation, e planeia agora investir 200 milhões de euros para torná-lo numa nova referência da capital.

Segundo o comunicado enviado à imprensa esta quinta-feira, a Norfin, detida pelo grupo Arrow Global, em Alvalade vão nascer quatro edifícios de escritórios classe A, com 37 600 metros quadrados, e três edifícios de habitação, com mais de 200 apartamentos. Acresce ao projeto uma área comercial de 11 mil metros quadrados. A construção do Metropolis arranca no final de 2020.

Citado na mesma nota, André David Nunes, Chief Investment Officer da Arrow Portugal, defende que a localização do empreendimento é “ideal” para a expansão do Central Business District de Lisboa, por estar localizado “à porta de um hub de transportes com duas linhas de metro, um terminal de autocarros, próxima da 2ª circular, do Eixo Norte-Sul e do aeroporto”. O responsável espera que o projeto capture “grande parte da enorme procura destinada aos escritórios classe-A, atualmente concentrada no Parque das Nações”.

O objetivo dos investidores é também “maximizar as sinergias entre os escritórios, comércio e habitação” da zona de Alvalade.

A Norfin, que foi adquirida em 2018 pela Arrow Global, gere atualmente uma carteira de ativos imobiliários superior a 1400 milhões de euros.