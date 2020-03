Quando acabamos de celebrar o Dia da Mulher, há ainda desigualdades flagrantes no tratamento das trabalhadoras portuguesas. O Dinheiro Vivo foca alguns desses temas com Susana Peralta, professora de Economia da Nova SBE.

Porque é que em 2020 ainda estamos a discutir a desigualdade salarial?

Em 2020 ainda estamos a discutir desigualdade salarial entre homens e mulheres porque a desigualdade tem raízes históricas profundas. Os papéis de género nas tarefas domésticas e familiares afastaram durante anos as mulheres do mercado de trabalho formal. Isso faz com que a maior parte das pessoas – mulheres e homens – tenham vieses explícitos ou implícitos acerca do papel da mulher no mundo do trabalho, na política, nas empresas. A este propósito vale a pena ler a notícia que o The Guardian publicou (aqui), focando o novo índice de “normas sociais de género” que foi calculado para 75 países pela ONU. Este índice mostra que metade das pessoas pensa que os homens são melhores líderes políticos e 40% pensam que os homens são melhores executivos nas empresas.

É um pensamento muito enraizado?

Sim, e normas sociais tão enraizadas não se combatem em poucas décadas. Esta ausência das mulheres do mercado de trabalho também as leva a estarem muitas vezes fora das redes de contacto (networking) o que também gera mecanismos de exclusão dos lugares de relevância, que são os mais bem pagos.

Como é que se acaba com esta diferença que, anualmente, chega a 3600 euros?

Como se acaba não sei e duvido que haja uma solução cabal. Como se combate é mais simples: com muita sensibilização, quotas impostas por lei, fiscalização nas empresas. Também há a questão da conciliação entre vida pessoal e familiar. A norma social como é evidente condiciona as preferências das mulheres, que podem querer conciliar com mais equilíbrio a sua vida pessoal e familiar. O mercado de trabalho é muito pouco amigo de escolhas equilibradas e por isso pode excluir as mulheres de oportunidades de progressão. Mas quero deixar claro que neste caso também se encontrará homens que tenham este tipo de objetivo de conciliação entre as diferentes esferas das suas vidas. Só que a normal social é tal que há mais mulheres do que homens com este problema.

As políticas públicas que têm sido adotadas não têm sido capazes de provocar a mudança com a rapidez desejada. Porquê?

Por duas razões: o enraizamento das normas sociais e a resistência de muitos sectores da sociedade à agenda da diversidade. Continua a haver pessoas que utilizam o argumento da meritocracia para dizer que são contra quotas, ou que não se deve ter em conta a diversidade ao compor uma lista política, o board de uma empresa, o painel de uma conferência. Este argumento, levado ao extremo, quer dizer que a falta de representação das mulheres se deve à sua falta de mérito. Por outro lado, também é um mecanismo natural de quem tem acesso a esses lugares de relevância: acreditar que lá chegaram por mérito próprio. Ora o que sabemos é que as quotas melhoram a qualidade média por exemplo das listas políticas. Já escrevi sobre isso: “Investigação recente sobre as quotas de género nos governos locais em Itália e na Suécia mostra que estas aumentaram o nível de educação dos eleitos locais. Não só as mulheres que entram na política têm níveis de educação elevados, como dão origem à saída dos homens com menor qualificação. Isto sugere que os políticos do sexo masculino recrutam homens medíocres para manter fechado o circuito do poder, em detrimento de mulheres mais qualificadas e que a via legislativa atenua este mecanismo perverso.”

Apesar das leis, das quotas e afins, ainda há poucas mulheres no topo – existem já nas administrações mas não na presidência, estão na política e até são ministras mas em pastas mais tradicionalmente associadas a mulheres. O que é preciso para a mudança acontecer?

É uma questão difícil. A mudança não acontece facilmente, mas há alguns fatores que podem ajudar. É preciso que as mulheres tenham consciência de quando são preteridas e se batam pelos lugares que merecem. É preciso lutar contra o logro do discurso da meritocracia que recusa quotas e políticas de discriminação positiva. E é preciso que o espaço público se preocupe com estes temas para além da semana do dia 8 de março.

Que papel desempenha nisto a violência de género, como tem impedido a evolução e o que se pode fazer para a combater com maior eficácia?

Há investigação que mostra que o acesso das mulheres ao mercado de trabalho pago e a condições de acesso semelhantes à dos homens diminui a violência de género. Portanto a causalidade parece ir no sentido inverso: mais igualdade, menor violência. Falei disso aqui, quando escrevi: “A falta de poder gera violência. Num artigo de 2015, um grupo de economistas analisou as ocorrências de violência doméstica em Inglaterra entre 2004 e 2011 e mostra que há mais em zonas com mais mulheres desempregadas; já o desemprego dos homens, que lhes retira poder, diminui a violência. Não é só o emprego que dá poder; ser bem paga também ajuda! A economista Anna Aizer publicou em 2010 os resultados de um estudo de todas as hospitalizações por violência doméstica na Califórnia entre 1990 e 2003 que mostra que noscountiesem que a diferença salarial entre homens e mulheres é maior há mais violência doméstica. A economista Ana Tur-Prats, num artigo do ano passado, relaciona a independência financeira das mulheres com a tradição histórica da organização familiar em Espanha. Nas regiões do país onde era comum no século XIX a coabitação com pais ou sogros, o facto de as mulheres contarem com a ajuda de uma mulher mais velha nas tarefas domésticas libertou-as para trabalho pago, o que resulta em menos violência doméstica nos dias de hoje.”