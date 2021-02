Norte 2020 financia com 7,3 milhões projeto de energia das ondas em Viana do Castelo

viana do castelo porto de mar adelino meireles

Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) explicou que a empresa tecnológica sueca CorPower Ocean está a investir 16 milhões de euros na criação daquele centro, no porto de mar da capital do Alto Minho, resultado de um acordo estabelecido com Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

O presidente da CCDR-N, a autoridade administrativa do Norte 2020, António Cunha, citado na nota, disse ser "gratificante constatar que o projeto contou com um apoio da União Europeia de 7,3 milhões de euros".

"Os próximos anos serão cruciais na aplicação das energias limpas, que permitirão apostar numa economia mais verde. Este desafio é ainda mais importante quando estamos num país onde o mar representa um elemento essencial da economia, da sociedade e até da cultura. Com 144 quilómetros de costa, a região Norte é, sem dúvida, o melhor lugar para um projeto deste tipo", referiu António Cunha.

Para o presidente da CCDR-N, "projetos deste tipo são essenciais para o investimento na região Norte".

"Através da CorPower, mais especificamente do projeto HiWave, será possível destacar o papel do Norte na vanguarda e na inovação em matéria de energias alternativas", destacou.

Também a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) "saudou" o financiamento comunitário do projeto da empresa sueca, referindo que "Portugal tem conseguido atrair investimentos de empresas internacionais com projetos inovadores, graças às suas vantagens competitivas, com ênfase no talento".

"O projeto HiWave-5 da CorPower, em Viana do Castelo, um investimento global de 16,3 milhões de euros, é um passo firme para a consolidação de Portugal na vanguarda mundial da inovação e das energias alternativas, concretamente na energia oceânica", observou.

Para o administrador da CorPower Ocean, Patrik Möller, "a decisão de financiamento comunitário reafirma o empenho de Portugal no setor da energia oceânica".

"Temos o prazer de anunciar este desenvolvimento positivo, que nos permitirá intensificar ainda mais as operações em Portugal. Estamos a ganhar um grande impulso com o nosso novo Centro de Investigação e Desenvolvimento, que se encontra em fase de conclusão, e uma equipa em rápida expansão", afirmou o administrador citado no documento.

Patrik Möller acrescentou que, "embora Portugal ofereça condições naturais ideais para o projeto de demonstração, fundamentalmente também partilha da paixão e visão" da empresa "pela energia oceânica".

"Existe uma vontade política firme de manter a posição de liderança em energias limpas, que se reflete neste recente investimento na CorPower. O nosso trabalho encontra-se bem alinhado com a Estratégia Industrial Portuguesa para as Energias Renováveis Oceânicas, que visa criar um cluster de exportação industrial competitivo e inovador".

Em outubro de 2020, o representante em Portugal da tecnológica sueca, Miguel Silva Miguel Silva disse que no centro de Investigação e Desenvolvimento (I&D), que empregará 15 trabalhadores "altamente qualificados", será produzido, em 2021, "o primeiro equipamento em escala real, capaz de produzir 300 kilowatts de energia", a ser "instalado na Aguçadoura, ao largo da Póvoa de Varzim, para a realização de testes".

Na altura, numa sessão de apresentação do projeto em Viana do Castelo, adiantou que naquele centro "vão ser desenvolvidos e produzidos todos os componentes necessários à produção do equipamento", servindo ainda para centralizar "todas as operações marítimas de colocação, manutenção, observação e recolha de dados" que os mesmos irão produzir.

Na ocasião, apontou para 2024 o início da comercialização dos primeiros conversores de energia das ondas produzidos em Viana do Castelo, culminando um projeto iniciado em 2012 num investimento global de 52 milhões de euros.