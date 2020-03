Norwegian Cruise suspende cruzeiros até 11 de abril

A Norwegian Cruise Line Holdings Ltd anunciou a suspensão voluntária de todos os cruzeiros até 11 de abril para as suas três marcas para prevenir a propagação de Covid-19.

A empresa indica que a suspensão abrange as marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, salientando que ainda não foi detetado qualquer caso confirmado de Covid-19 na sua frota de 28 barcos.

A Norwegian Cruise Line Holdings Ltd refere que a suspensão temporária visa contribuir com os esforços em todo o mundo para conter a disseminação de Covid-19.

“A segurança e o bem-estar dos nossos hóspedes e tripulantes são a nossa maior prioridade. Com o Covid-19, o coronavírus, a afetar comunidades em todo o mundo, promulgamos uma suspensão temporária voluntária das viagens de cruzeiro pelas nossas marcas com efeito imediato “, considerou Frank Del Rio, presidente e presidente executivo (CEO) da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

O responsável lamentou o inconveniente que esta interrupção pode causar aos clientes e parceiros de viagem.

Na nota, a empresa esclarece que os clientes que já estão em viagens vão concluí-las e desembarcar assim que seja possível.

A empresa informa também que as pessoas que têm reservas para viagens com data de embarque até 11 de abril na Norwegian Cruise Line, na Oceania Cruises ou na Regent Seven Seas Cruises devem entrar em contacto com as agências de viagem ou com a linha de cruzeiros para obter informações.

Todos os clientes vão receber um reembolso de 125% da tarifa paga na forma de um crédito de cruzeiro futuro, que pode ser aplicada a qualquer cruzeiro até 31 de dezembro de 2022.

“Para os que desejam não usufruir dos 125% de crédito futuro do cruzeiro, 100% da tarifa paga será reembolsada na forma do pagamento original dentro de 90 dias após sua solicitação”, explica a empresa.