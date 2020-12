Dinheiro Vivo 21 Dezembro, 2020 • 09:09 Partilhar este artigo Facebook

Segunda-feira, dia 21 de dezembro, inicia com o INE a revelar a síntese económica de conjuntura de novembro e os índices de preços na produção industrial. Neste dia, o Banco de Portugal divulga o template de reservas internacionais e as operadoras NOS e Vodafone regressam à Assembleia da República para discutir sobre o leilão do 5G. Ainda na segunda-feira, é também apresentada a rede de carregadores da Brisa.

No dia seguinte, terça-feira, o Banco de Portugal divulga a posição de investimento internacional do terceiro trimestre de 2020 e também o INE revela o índice de preços na habitação, referente a este mesmo período.

Quarta-feira, dia 23, marca a semana com o INE a revelar as contas nacionais trimestrais, onde serão apresentados o défice e a dívida do país. Neste mesmo dia, o Banco de Portugal divulga indicadores relativos ao endividamento do setor não financeiro e à dívida direta do Estado, relativa ao mês de novembro.