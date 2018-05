NOS investe 30 milhões de euros na Madeira nos últimos 4 anos

O presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, disse hoje, no Funchal que a empresa investiu nos últimos quatro anos 30 milhões de euros na Madeira, região que considerou ter a rede móvel “mais avançada do país”.

Num encontro para divulgar os investimentos que a empresa tem feito na região em parceria com a Huawei, o presidente executivo da NOS, considerou que a Madeira tem a “rede móvel mais avançada do país”.

O investimento da NOS na Madeira tem como resultado a transformação total da sua rede fixa em ‘All Gigabit’, melhorando a sua capacidade, disponibilizando serviços ‘Gigabit’ aos seus clientes e uma modernização completa da rede móvel para tecnologia 4.5G, evolutiva para 5G.

“Foi na Madeira que a NOS disponibilizou pela primeira vez uma rede 3G e será aqui que queremos que se inicie a transição para a quinta geração de comunicações móveis”, declarou.

No âmbito deste evento foi assinado um protocolo de parceria entre a NOS e a Universidade da Madeira com o objetivo de apoiar a investigação e desenvolvimento de iniciativas de matriz tecnológica e empresarial.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou também presença no evento, no qual transmitiu que a Madeira quer ser “o grande centro tecnológico nacional em poucos anos”.