Jogos Olímpicos usados para aumentar pagamentos digitais no Japão

Pode parecer estranho, mas os japoneses continuam a preferir fazer pagamentos em dinheiro vivo, do que recorrendo ao digital. Para inverter esta tendência, o governo local pretende usar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Já estão a ser planeadas uma série de experiências inovadoras de pagamento, tanto para os atletas e visitantes, como para os cidadãos, com o mote “Cashless Japan”.

O governo, em parceria com algumas empresas, pretende duplicar o volume total de pagamentos digitais de modo que eles cheguem aos 40% até 2025.

Apesar deste país asiático ser bastante evoluído no segmento das novas tecnologias, grande parte das transações comerciais ainda envolvem dinheiro em espécie. Não é apenas uma questão de preferência: às vezes, o pagamento com papel-moeda é a única opção. Este é considerado um traço cultural da sociedade japonesa – motivo suficiente para antecipar que a mudança seja um desafio.

Circulação de dinheiro representa 20% do PIB

O amor do Japão pelo dinheiro pode ser visto nas estatísticas nacionais: o dinheiro em circulação representa mais de 20% do PIB nacional, o indicador é significativamente superior ao dos EUA (8,3%), China (9,5%) ou, por exemplo, da Zona Euro (10,7%). Algumas nações asiáticas aproximam-se desse número, mas nenhuma pode corresponder à obsessão do Japão por dinheiro real e palpável.

No Japão, hoje, estima-se que 24% das compras sejam pagas de forma eletrónica – com cartões de crédito e débito, bem como com outras formas de pagamento digital, como contactless (permitem pagar compras de baixo valor, sem ter de marcar o código, basta aproximar o cartão do terminal de pagamento) ou QR Code, por exemplo. Mas a Visa está a garantir uma série de iniciativas para melhorar a experiência dos consumidores.

O pretexto dos Jogos Olímpicos

Para a Visa, parceira mundial de tecnologia de pagamento dos Jogos Olímpicos, o evento promete ser uma boa oportunidade para expandir o uso dos pagamentos digitais no país. Para incentivar a adoção das tecnologias de pagamento, a Visa vai oferecer opções de última geração nos estádios, na Vila Olímpica e em todo o país asiático. “Estamos a planear experiências que terão impacto duradouro”, diz Stephen Karpin, country manager da Visa no Japão.

Estima-se que, em 2020, o Japão receba 40 milhões de visitantes, a maioria durante os Jogos Olímpicos. Para fomentar o uso das tecnologias, a Visa procura modernizar e implantar terminais aptos a receber pagamentos por contactless nos estabelecimentos comerciais dos mais variados segmentos.

Para Tóquio 2020, a empresa também pensa em usar, entre outros, a biometria na autenticação de pagamentos.