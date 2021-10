Nota da direção: DV deixa de publicar números diários da covid

© Jorge Amaral/Global Imagens

Durante um ano e meio de pandemia, o Dinheiro Vivo publicou os boletins diários relativos à evolução da pandemia de covid em Portugal. Por considerarmos essa informação de utilidade para os nossos leitores, fizemo-lo desde o dia 26 de abril de 2020 e até ao dia de hoje.

Consideramos porém que neste momento, com o país a recuar ao estado de alerta, o menos gravoso das situações excecionais, e as restrições no âmbito da luta contra a pandemia praticamente todas levantadas, deixa de fazer sentido e sobretudo não mantém utilidade para os nossos leitores continuar a divulgar os relatórios da Direção-Geral de Saúde no nosso site.

A normalidade não está reposta, pelo que continuaremos a seguir a pandemia, a publicar as notícias que se revelem úteis e a informar sempre que faça sentido sobre momentos extraordinários, alertas e factos relevantes, permanentemente conscientes do nosso papel informativo.

Ainda assim, ao fim de mais de 580 dias, consideramos que é chegado o momento de deixar de fazer esta contagem que eu, enquanto diretora desta publicação,- considero já nada acrescentar aos nossos leitores.

Continuamos a agradecer a preferência de todos. E acreditamos prestar, com esta decisão, um melhor serviço a todos quantos acompanham e escolhem o Dinheiro Vivo para os informar.