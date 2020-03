Notários pedem estado de emergência

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) junta-se às cada vez mais vozes a pedir ao governo que tome a medida mais dura para conter o novo coronavírus: declarar o estado de emergência. Os notários alertam ainda para a ausência de medidas sanitárias de contenção e proteção dos funcionários dos registos, “tornando as Conservatórias, os Espaços Registos e as Lojas do Cidadão, como um dos principais focos de disseminação do vírus”.

Estes trabalhadores lembram que atendem milhares de pessoas por dia e “não foram nem estão a ser alvo de desinfeção sanitária”, além do que têm de trabalhar sem máscaras, luvas e desinfetante – esgotados e sem perspetiva de voltarem a ser abastecidos – e atender a menos de 1 metro, potenciando a infeção de todos.

“Vergonhosamente, o governo tarda em decretar o estado de emergência, a determinar o encerramento das fronteiras, fazendo o respetivo controlo, bem como o encerramento total de todos os serviços públicos, centros comerciais, restaurantes, etc. e apenas deixar a funcionar o que for estritamente necessário para fazer face a esta pandemia. Mais: deverá colocar todo o país de quarentena, com regras muito apertadas, tais como, apenas ser permitido sair à rua para satisfação de necessidades essenciais, ainda que com uso obrigatório de máscaras, ainda que feitas artesanalmente.”

A mensagem enviada pelos notários nota que estas medidas “serão inevitavelmente tomadas”, considerando que cada dia em atraso terá “repercussões avassaladoras” na disseminação do vírus. “É incompreensível, depois de tudo o que aconteceu em países como Itália, não o fazer já.”

Lembrando que nem todos têm seguido os conselhos para ficarem em casa – alguns porque têm de trabalhar no local, uma vez que as suas funções ou empresas não permitem o teletrabalho -, estes profissionais acreditam que se “impõe que o governo tome imediatamente medidas mais drásticas e restritivas, atendendo ao superior interesse público”.

E lamentam: “O governo com a sua falta de previsibilidade e de determinação empurra os cidadãos e os trabalhadores para o Covid-19, quando os devia proteger.”

Travagem às execuções

Também esta tarde, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução já tinha manifestado a sua preocupação com as condições de trabalho dos seus profissionais, recomendando que se evitem despejos durante a pandemia de forma a salvaguardar também os direitos e garantias dos cidadãos.

Num conjunto de medidas e recomendações definidas pela Ordem, o bastonário José Carlos Resende foca-se nos despejos habitacionais, defendendo que se evite “a realização de diligências que impliquem a retirada de pessoas e bens das suas habitações, nomeadamente diligências de despejo e penhoras de bens móveis”. E recomenda que sejam realizadas apenas as “manifestamente urgentes, nomeadamente quando há risco de prescrição ou de graves prejuízos para os intervenientes processuais”.

“Consideramos ser essencial que os beneficiários da CPAS tenham apoios similares aos que o governo anunciou para os profissionais liberais inscritos na segurança social”, diz, acrescentando que, de forma a responder às legítimas preocupações dos seus profissionais, já foram dadas instruções aos serviços da Ordem para “não se assumir nenhuma atitude sancionatória relativamente a atrasos de pagamento das quotizações de março e abril”.

Considerando que o Decreto-lei n.º10-A, de 13 de março, que estabelece um regime específico de justo impedimento e de suspensão de prazos processuais, é “claramente insuficiente”, José Carlos Resende alerta para a necessidade de “rever, aprofundar e especificar alguns dos conceitos previstos”.