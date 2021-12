Nova cátedra em empreendedorismo da Nova SBE e Fundação Haddad atribuída a Rui Silva

© Paulo Spranger /Global Imagens

O atual diretor académico do Nova School of Business and Economics (Nova SBE) Haddad Entrepreneurship Institute, Rui Silva, vai assumir a cátedra Haddad em empreendedorismo, atribuída pela Fundação Haddad, foi esta sexta-feira anunciado.

Num comunicado conjunto, a Nova SBE e a Fundação Haddad realçam que o objetivo desta cátedra é "desenvolver três pilares: investigação, ensino e transmissão de conhecimento em empreendedorismo para a sociedade em geral". Uma missão que será liderada pelo professor universitário Rui Silva, cujo propósito "é capacitar, preparar e equipar todos os alunos com as ferramentas necessárias para se tornarem melhores empreendedores, construindo uma comunidade dinâmica juntamente com académicos, startups, parceiros e sociedade".

Segundo Rui Silva, a cátedra em empreendedorismo "é voltada não só para a comunidade académica da Nova SBE e para a comunidade científica internacional, mas para toda a sociedade". Ao longo das suas atividades, a cátedra vai focar-se numa conferência anual, criação de artigos científicos, teses de mestrado em empreendedorismo e uma certificação em empreendedorismo.

"O ensino da licenciatura, dos programas de mestrado e de doutoramento também estarão ligados ao Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute através da integração da oferta atual de cursos em áreas relacionadas ao empreendedorismo com as atividades do Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute", explica Rui Silva, salientando ainda que há o objetivo de "alargar a oferta de programas de formação de executivos em empreendedorismo".

Licenciado em economia pela Universidade Nova, com mestrado e doutoramento em economia pela Universidade de Chicago, Rui Silva é professor de Finanças na Nova SBE. Antes, foi professor assistente de Finanças na London Business School. Lecionou vários cursos de Economia e Finanças também na Universidade de Chicago. O trabalho deste professor foca-se nas temáticas de empreendedorismo, finanças corporativas, economia do trabalho, economia organizacional e governança.