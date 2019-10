Nova dá a conhecer casos de sucesso de empreendedorismo nacional

A Universidade Nova realiza esta quinta-feira o Entrepreneurship Day, evento dedicado ao empreendedorismo que reúne várias empresas que nasceram no seio da universidade.

A iniciativa junta “casos de sucesso do Ecossistema Empreendedor da Nova”, sendo uma oportunidade de financiamento para as startups, nota a universidade em comunicado.

“A adaptação do conhecimento científico às reais necessidades do mercado tem sido uma das grandes apostas da Nova e, nesse sentido, foi criado recentemente o selo Nova Spin-Off, que visa reconhecer as empresas criadas no âmbito do ecossistema de inovação e empreendedorismo da universidade”.

O Nova Entrepreneurship Day conta ainda com três painéis de debate onde serão discutidos, entre outros temas, a contribuição dos antigos alunos para o ecossistema empreendedor português ou oportunidades de financiamento para as startups.