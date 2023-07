Nova direção do turismo de Lisboa quer aumentar oferta em municípios menos procurados

© Rita Chantre / Global Imagens

A potenciação da atividade turística nos municípios de Lisboa com menos procura e o aumento da permanência dos turistas são os principais desafios da nova direção da Entidade Regional de Turismo da região, que toma posse na quarta-feira.

Os desafios foram enumerados à agência Lusa pela nova presidente da Comissão Executiva da Entidade Regional de Turismo de Lisboa, Carla Salsinha, atual responsável pela União de Associações do Comércio e Serviços da capital (UACS).

"Um dos grandes desafios desta comissão executiva é conseguir aumentar a permanência dos turistas, quando estão na região de Lisboa, mas também que a oferta turística seja alargada e mais potenciada para os municípios que não têm tanta oferta e tanta procura", explicou.

Nesse sentido, Carla Salsinha referiu que os municípios de Lisboa, Cascais, Oeiras e Mafra são aqueles com maior capacidade de atração na região de Lisboa, mas que "é desejável" que outros concelhos beneficiem também da atividade turística.

"Que possamos ir a outros municípios, como Loures e Odivelas, que têm menor oferta turística e hoteleira, mas que têm outro tipo de produtos ou outro tipo de oferta turística, que nós temos de potenciar. Eu acho que esse é o grande desafio", afirmou.

Os novos órgãos sociais da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa tomam posse na quarta-feira para um mandato de cinco anos (2023-2028), numa cerimónia que contará com a presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.