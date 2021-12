Nova Junior Consulting oferece dez bolsas a estudantes de licenciatura da Nova SBE

© Paulo Spranger /Global Imagens

Uma empresa da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) lançou uma bolsa de mérito para apoiar alunos que frequentam o primeiro ano de licenciatura, naquela instituição. A Nova Junior Consulting (NJC), exclusivamente gerida por estudantes da Nova SBE, criou a bolsa de mérito NJC Scholarship.

Em comunicado, a NJC explica que tem dez bolsas para entregar a estudantes. A empresa não revela o valor das bolsas, mas garante que permitirá reduzir em 33% as propinas dos beneficiários, além de fornecer acesso a "Learning e Networking Sessions com parceiros e Alumni da NJC e, em simultâneo, dá ajuda e apoio personalizados ao longo do seu percurso académico".

A NJC apresenta-se como uma empresa especializada na prestação de serviços de consultoria estratégica, financeira e de gestão. Oferece apoio, tendo por base conhecimentos e competências desenvolvidos na Nova SBE, e um conselho de consultores, composto por professores da Nova SBE, bem como uma rede de networkingon.

O mesmo comunicado refere que a NJC venceu o prémio da Júnior Empresa Mais Promissora de Portugal, em 2021.